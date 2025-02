Bộ Giao thông Hàn Quốc công bố phương án tăng cường an toàn hàng không

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 6/2 đã báo cáo về phương hướng tăng cường đảm bảo an toàn hàng không lên Ủy ban đặc biệt tại Quốc hội nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa máy bay Jeju Air và hỗ trợ thiệt hại cho nạn nhân cùng gia quyến.Trong đó, Bộ Địa chính và giao thông đưa ra ba phương án cải thiện chính, đó là bổ sung nhân lực, mở rộng thiết bị thăm dò và ứng phó với chim, chế độ quản lý hoạt động phòng ngừa theo từng sân bay.Trước tiên, Bộ sẽ xúc tiến áp dụng radar thăm dò chim từ xa tại mọi sân bay trong nước, có thể phát hiện chim từ khoảng cách 10 km. Khâu thiết kế sẽ được triển khai từ tháng 4 năm nay, và dự kiến đến năm sau sẽ triển khai chính thức. Bộ sẽ nâng số lượng nhân viên chuyên trách phòng ngừa va chạm với chim tại mỗi sân bay, với nguyên tắc thiết lập hệ thống làm việc "hơn hai người túc trực".Theo kết quả kiểm tra của Bộ, có 7 sân bay như Muan, Ulsan, Yeosu, Wonju chỉ có một người trực vào buổi tối hoặc cuối tuần. Vào thời điểm xảy ra thảm họa máy bay Jeju Air cuối năm ngoái là vào sáng Chủ nhật, sân bay Muan chỉ bố trí một người trực. Tại các sân bay quốc tế Incheon hay Gimhae cũng đều đang thiếu nhân lực so với tiêu chuẩn do Bộ quy định.Việc tăng cường nhân sự sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn. Trong tháng 2, các công ty con của Tổng công ty cảng hàng không quốc tế Incheon và các Tổng công ty cảng hàng không Hàn Quốc sẽ bắt đầu đăng tuyển thêm khoảng 40 người, nâng số nhân lực chuyên trách lên khoảng 190 người. Cho đến tháng 4, Bộ sẽ thiết lập tiêu chuẩn tuyển dụng mới dựa trên hoạt động của chim quanh sân bay và tỷ lệ va chạm với chim, sau đó sẽ tiến hành bổ sung nhân sự.Tất cả 15 sân bay trong nước sẽ được trang bị ít nhất một camera ảnh nhiệt. Hiện tại, chỉ có 4 sân bay trong nước được lắp đặt loại camera này là sân bay quốc tế Incheon 4 chiếc, sân bay Gimpo, Gimhae và Jeju mỗi nơi 1 chiếc.Ngoài ra, trong năm nay Chính phủ sẽ từng bước lắp đặt bộ phát âm thanh dạng xe di động, hiện chỉ có 2 chiếc tại sân bay Incheon và 1 chiếc tại sân bay Jeju, nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các loài chim cỡ lớn và trung bình.Cũng trong năm nay, Bộ Địa chính và giao thông sẽ lập căn cứ pháp lý để giảm thiểu "cơ sở thu hút chim" quanh sân bay. "Cơ sở thu hút chim" gồm 11 loại hình cơ sở, như vườn cây ăn quả, nhà máy chế biến thực phẩm, khu vực bảo tồn chim, trang trại chăn nuôi lợn.Theo Luật hạ tầng sân bay, vườn cây ăn quả và nhà máy xử lý rác thực phẩm phải đặt ngoài bán kính 3 km, khu vực bảo tồn chim phải nằm ngoài bán kính 8 km tính từ sân bay. Tuy nhiên, quy định này chưa có chế tài xử phạt khi vi phạm, cũng như thiếu cơ sở pháp lý để di dời các công trình hiện hữu trước khi xây dựng sân bay. Theo kết quả kiểm tra của Bộ Địa chính, quanh 15 sân bay trên cả nước, có 115 trường hợp vi phạm quy định về khoảng cách nói trên.Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ bắt buộc kiểm tra hoạt động phòng ngừa va chạm với chim tại mỗi sân bay ít nhất mỗi năm một lần, đảm bảo mỗi sân bay sẽ phải mở cuộc họp Ủy ban phòng ngừa va chạm với chim hai lần mỗi năm, nhằm vận hành một cách hiệu quả hơn.Trong vòng ba năm tới, Bộ sẽ đầu tư 247 tỷ won (170,61 triệu USD) để cải thiện cơ sở điều hướng tại sân bay và áp dụng vật liệu hãm trượt đường cất và hạ cánh (EMAS). Khoản kinh phí này sẽ do Tổng công ty cảng hàng không Hàn Quốc đầu tư trước, sau đó được bù đắp bằng Ngân sách nhà nước, trong đó có khoảng 67 tỷ won (46,28 triệu USD) dự kiến được đầu tư trong năm nay. Tổng công ty cảng hàng không Hàn Quốc dự kiến sẽ lập thêm ngân sách bổ sung.