Động đất mạnh 3,1 richter tại thành phố Chungju thuộc tỉnh Bắc Chungcheong

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 7/2 cho biết vào lúc 2 giờ 35 phút sáng cùng ngày, một trận động đất mạnh 3,1 độ richter đã xảy ra tại khu vực cách 22 km về phía Tây Bắc thành phố Chungju ở tỉnh Bắc Chungcheong. Tâm chấn nằm ở 37,14 độ vĩ Bắc và 127,76 độ kinh Đông, thuộc xã Angseong của thành phố Chungju. Độ sâu chấn tiêu được phỏng đoán là 9 km.Cục Khí tượng ban đầu dựa trên kết quả phân tích tự động sóng P, loại sóng địa chấn có tốc độ nhanh, xác định cường độ trận động đất là 4,2 độ richter; nhưng sau khi phân tích bổ sung đã điều chỉnh xuống còn 3,1 độ richter. Về mặt lý thuyết, nếu quy mô trận động đất chênh lệnh 1,1 độ richter thì mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau khoảng 44 lần.Do ban đầu Cục Khí tượng phỏng đoán trận động đất mạnh tới 4,2 độ richter, nên đã gửi tin nhắn cảnh báo khẩn cấp đến nhiều khu vực, bao gồm tỉnh Nam và Bắc Chungcheong, thủ đô Seoul, thành phố Incheon, tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc Jeolla, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang.Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cho biết tính đến 2 giờ 54 phút sáng cùng ngày đã ghi nhận 23 trường hợp báo cáo có cảm nhận về động đất trên toàn quốc. Xét theo khu vực, tỉnh Gangwon có 13 trường hợp, tỉnh Bắc Chungcheong ghi nhận 8 trường hợp và tỉnh Gyeonggi là 2 trường hợp. Tính đến 3 giờ sáng cùng ngày, Hàn Quốc không ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng nào do trận động đất này gây ra.Bộ Hành chính đã ban lệnh cảnh báo động đất ở mức "cảnh giác" và khởi động Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương giai đoạn 1.Nhiều bài viết trên các nền tảng mạng xã hội đã chia sẻ về việc cảm nhận rung lắc do động đất, và bày tỏ sự bất ngờ khi nhận được tin nhắn cảnh báo khẩn cấp vào lúc nửa đêm. Trận động đất lần này là mạnh nhất trong số 7 trận động đất có độ lớn từ 2 độ richter trở lên xảy ra trên bán đảo Hàn Quốc từ đầu năm tới nay.Đây cũng là trận động đất có mạnh trên 3 độ richter trở lên đầu tiên xảy ra trên bán đảo Hàn Quốc sau trận động đất cường độ 3,1 độ richter tại khu vực phía Bắc Tây Bắc huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong của Bắc Triều Tiên vào ngày 9/11 năm ngoái. Nếu xét riêng khu vực đất liền Hàn Quốc, quy mô trận động đất lần này là là mạnh nhất kể từ sau trận động đất 4,8 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Buan, tỉnh Bắc Jeolla vào ngày 12/6 năm ngoái.Trong phạm vi bán kính 50 km từ tâm chấn của trận động đất lần này, đã có tổng cộng 22 trận động đất mạnh trên 2 độ richter kể từ năm 1978. Trong đó, trận mạnh nhất có cường độ 4,1 độ richter xảy ra vào ngày 29/10/2022.