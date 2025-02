Dự báo toàn Hàn Quốc vẫn lạnh dưới -10 độ C hai ngày cuối tuần

Photo : YONHAP News

Sáng ngày 7/2, phần lớn các địa phương Hàn quốc đều có tuyết rơi trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Dần về trưa, tuyết tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô bắt đầu tạnh dần. Tại tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, các địa phương phía Nam, tuyết tạnh vào buổi chiều nhưng sau đó rơi trở lại từ tối cùng ngày và trong ngày 8/2.Hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong, vùng Honam (gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla), đảo Jeju có tuyết rơi mạnh từ 1-3 cm mỗi giờ. Cho tới ngày 8/2, lượng tuyết rơi dự báo đạt tối đa 30 cm tại vùng núi cao đảo Jeju; tỉnh Bắc Jeolla tối đa hơn 25 cm, tỉnh Nam Chungcheong hơn 10 cm.Khu vực sân bay Jeju đã được ban cảnh báo gió mạnh và gió giật mạnh. Thời tiết tại các sân bay khác cũng rất xấu. Tính đến 10 giờ 30 phút sáng ngày 7/2, đã có 34 chuyến bay nội địa xuất phát từ sân bay Jeju bị hủy, 23 chuyến dự kiến đến hoặc đi bị chậm giờ. Nhiều chuyến tàu thủy chở khách từ đảo Jeju tới các đảo lân cận cũng bị hủy do cảnh báo sóng mạnh trên biển.Dự báo sáng ngày 8/2, nhiệt độ buổi sáng ở thủ đô Seoul sẽ xuống tới -13 độ C. Nhiệt độ hai ngày cuối tuần dao động ở ngưỡng -10 độ C, vẫn rất lạnh. Đợt rét đậm lần này sẽ bắt đầu suy yếu dần từ trưa thứ Ba tuần sau (11/2).