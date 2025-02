Doanh thu năm 2024 của hãng Naver vượt mức 6,9 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Hãng Naver ngày 7/2 công bố số liệu sơ bộ cho biết doanh thu hợp nhất quý IV/2024 của hãng đạt 2.885,6 tỷ won (1,99 tỷ USD), tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận kinh doanh hợp nhất quý IV/2024 cũng đạt 542 tỷ won (374,5 triệu USD), tăng 33,7% so với cùng kỳ một năm trước và tăng 3,2% so với quý trước đó.Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 10.737,7 tỷ won (7,4 tỷ USD), tăng 11% so với năm 2023, trong khi lợi nhuận kinh doanh hợp nhất năm 2024 đạt 1.979,3 tỷ won (1,4 tỷ USD), tăng 32,9% so với một năm trước. Theo đó, Naver đã trở thành công ty nền tảng internet đầu tiên của Hàn Quốc đạt doanh thu trên mức 10.000 tỷ won (6,9 tỷ USD).Naver lần đầu vượt mốc doanh thu 5.000 tỷ won (3,45 tỷ USD) vào năm 2018 và kể từ đó đã mở rộng hoạt động kinh doanh tập trung vào các lĩnh vực mới và gia nhập "câu lạc bộ doanh thu 10.000 tỷ won (6,9 tỷ USD)" chỉ sau 6 năm.Xét theo từng lĩnh vực, nền tảng tìm kiếm ghi nhận doanh thu quý IV đạt 1.064,7 tỷ won (735,7 triệu USD), tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2023; và của cả năm 2024 đạt 3.946,2 tỷ won (2,7 tỷ USD), tăng 9,9% so với một năm trước.Mảng thương mại điện tử đạt doanh thu 775,1 tỷ won (535,5 triệu USD) trong quý IV/2024, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2023, nhờ ra mắt Naver Plus Store vào tháng 10 năm ngoái và mở rộng ưu đãi cho các thành viên. Doanh thu mảng này của cả năm ngoái đạt 2.923 tỷ won (2 tỷ USD), tăng 14,8% so với một năm trước.Lĩnh vực công nghệ kết hợp với tài chính (Fintech) ghi nhận doanh thu quý IV/2024 đạt 400,9 tỷ won (277 triệu USD), tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi mảng nội dung đạt 467,3 tỷ won (322,9 triệu USD), tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm 2023.Doanh thu quý IV của mảng điện toán đám mây cũng đạt 176,6 tỷ won (122 triệu USD), tăng 41,1% so với quý IV/2023, nhờ tiếp tục triển khai hệ thống bản sao kỹ thuật số (Digital Twins) tại Ả-rập Xê-út.