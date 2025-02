Số tiền lương doanh nghiệp Hàn Quốc chậm thanh toán cho người lao động năm 2024 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu của Bộ Tuyển dụng và lao động công bố ngày 6/2, tính tới cuối tháng 12 năm ngoái, tổng số tiền lương chậm trả cho người lao động của doanh nghiệp trong nước là 2.044,8 tỷ won (1,41 tỷ USD), tăng 14,6% so với một năm trước, lần đầu tiên cán mốc 2.000 tỷ won (USD). Số người lao động bị chậm trả lương là 283.212 người, tăng 2,8%.Bộ Tuyển dụng giải thích số tiền lương chậm trả tăng là bởi ngành xây dựng gặp khó khăn, cộng thêm sự gia tăng tổng quỹ lương do quy mô kinh tế tăng, dẫn đến tình trạng như một số doanh nghiệp lớn chậm trả lương quy mô lớn cho người lao động.Trong năm ngoái, tập đoàn Dayou Winia chậm trả lương tới 119,7 tỷ won (82,7 triệu USD), Qoo10 chậm trả lương 32 tỷ won (22,1 triệu USD). Giới doanh nghiệp xây dựng chậm trả lương khoảng 478 tỷ won (330,2 triệu USD).Số tiền thanh toán lương chậm trả cũng đạt mức cao kỷ lục là 1.669,7 tỷ won (1,15 tỷ USD), tỷ lệ thanh toán là 81,7%, có nghĩa doanh nghiệp vẫn còn đang nợ lương 375,1 tỷ won (259,1 triệu USD).Bộ Tuyển dụng và lao động cho biết đây là lần đầu tiên tỷ lệ thanh toán lương chậm trả vượt trên 80%, trừ thời kỳ đại dịch COVID-19. Điều này là nhờ sự chỉ đạo tích cực và hỗ trợ thanh toán trước cho người lao động của các thanh tra lao động.Bộ Tuyển dụng dự kiến sẽ thực thi phương án "Quản lý tập trung doanh nghiệp chậm trả lương". Đối với các chủ doanh nghiệp cố ý chậm trả lương cho người lao động, che giấu tài sản dù có đủ năng lực trả lương thì sẽ bị bắt giam điều tra, bất kể số tiền chậm trả là bao nhiêu; hoặc nếu không chịu trình diện tại Sở Lao động mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị bắt ngay lập tức.Ngoài ra, để phòng ngừa việc doanh nghiệp chậm trả lương, Bộ sẽ triển khai hệ thống sàng lọc các doanh nghiệp có nguy cơ chậm trả lương cho tới tháng 3 năm nay, như doanh nghiệp dấu hiệu chậm thanh toán 4 loại bảo hiểm.Cùng ngày, Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Kim Moon-soo đã họp với Giám đốc các Sở Lao động địa phương, khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm cứng rắn theo đúng nguyên tắc và pháp luật đối với các doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động.