Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết Bắc Triều Tiên trong năm ngoái đã cử hàng nghìn lao động tới làm việc tại các công trường xây dựng trên khắp nước Nga.Việc Bình Nhưỡng cử lao động ra nước ngoài làm việc là vi phạm nghị quyết số 2375 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, có nội dung cấm các nước cấp phép lao động cho người lao động miền Bắc và phải trục xuất người lao động hiện có cho tới cuối tháng 12/2019.Bắc Triều Tiên và Nga bị nghi ngờ lợi dụng visa du học sinh để cử lao động ra nước ngoài, nhằm tránh bị cộng đồng quốc tế phát hiện.Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ dẫn số liệu của Cục Thống kê liên bang Nga, cho biết trong năm ngoái, có 13.221 người dân miền Bắc nhập cảnh vào Nga, tăng gấp 12 lần so với năm 2023. Trong số này, có 7.887 người nhập cảnh với mục đích là "học tập", chiếm nhiều nhất.Trong bối cảnh Bình Nhưỡng và Matxcơva đang đẩy mạnh hợp tác, RFA đặt ra khả năng việc số người Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào Nga với mục đích học tập tăng vọt trên thực chất là một hoạt động phái cử lao động bất hợp pháp.