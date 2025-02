Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tăng tốc xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Trong tuần này, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc được cho là sẽ tăng tốc xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, cùng vụ tranh chấp về quyền hạn liên quan tới việc Quyền Tổng thống Choi Sang-mok trì hoãn bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Hiến pháp Ma Eun-hyuk.Quy trình xét xử luận tội Tổng thống đang đi đến hồi kết, có thể sẽ kết thúc trong tuần này. Trong số 8 phiên biện hộ đã được Tòa án Hiến pháp ấn định, phiên thứ 7 và thứ 8 sẽ diễn ra lần lượt trong ngày 11 và 13/2.Cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min và Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Shin Won-sik sẽ trình diện tại phiên biện hộ ngày 11/2 với tư cách là nhân chứng.Trong ngày 13/2, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Cho Tae-yong, cùng hai quan chức bị truy tố với cáo buộc nổi loạn là Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Cho Ji-ho và cựu Giám đốc Sở Cảnh sát Seoul Kim Bong-sik sẽ đứng ở bục nhân chứng.Do phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon đang bước vào giai đoạn cuối, phía Quốc hội và luật sư của ông Yoon dự kiến sẽ càng công kích lẫn nhau quyết liệt hơn trong các phiên tòa sắp tới.Sau khi quy trình xét xử kết thúc, Tòa án Hiến pháp sẽ đưa ra phán quyết sau cuộc họp Hội đồng thẩm phán kéo dài trong vòng hai đến ba tuần. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ quy trình biện hộ sẽ có thể kết thúc theo đúng kế hoạch hay không, do phía ông Yoon đang yêu cầu thẩm vấn thêm nhân chứng.Ngoài ra, vụ xét xử tranh chấp quyền hạn liên quan tới việc trì hoãn bổ nhiệm thẩm phán Ma Eun-hyuk cũng có thể là một biến số lớn. Vào ngày 3/2 vừa qua, Tòa án Hiến pháp đã quyết định lùi lịch ra phán quyết, mở lại phiên biện hộ vào ngày 10/2.Mặc dù phiên tòa này là cơ hội để hoàn thiện Hội đồng toàn bộ 9 thẩm phán, nhưng lại có khả năng làm dấy lên tranh cãi rằng Tòa án Hiến pháp tự bổ nhiệm thẩm phán. Do đó, dư luận đang hướng sự quan tâm tới lựa chọn sắp tới của Tòa án Hiến pháp.