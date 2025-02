Mỹ công bố kế hoạch áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/2 (giờ địa phương) đã công bố kế hoạch áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào nước Mỹ.Trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên, ông Trump đã áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm với lý do an ninh quốc gia, theo Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại Mỹ. Khi đó, Hàn Quốc đã đàm phán với Mỹ và chấp nhận hạn ngạch xuất khẩu để đổi lấy việc được miễn thuế quan từ Washington.Theo hãng tin Reuters (Anh), phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt giải thích chính sách thuế quan mà Tổng thống Trump vừa công bố là mức bổ sung đối với thuế thép và nhôm hiện tại.Lập trường này của Tổng thống Mỹ được đưa ra là để trả lời cho câu hỏi liên quan đến việc công ty thép Nippon Steel (Nhật Bản) mua lại công ty thép US Steel (Mỹ). Ông Trump nhấn mạnh sẽ không để công ty nước ngoài mua lại US Steel. Công ty Nippon Steel hay các công ty khác có thể đầu tư một ít cổ phần vào US Steel, nhưng không được quá 50%. Ngoài ra, ông Trump cho rằng US Steel từng là một doanh nghiệp lớn của Mỹ, nhưng đã suy yếu do cách kinh doanh và chính sách yếu kém của Chính phủ. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định thuế quan sẽ giúp US Steel vực dậy thành một doanh nghiệp thành công lớn.Mặt khác, Tổng thống Donald Trump cũng tiết lộ kế hoạch công bố một loại thuế chống trợ cấp (thuế đối kháng) vào ngày 11 hoặc 12/2 tới. Thuế chống trợ cấp này có nghĩa là Mỹ sẽ áp thuế ở mức tương đương với mức thuế quan mà nước đối tác áp dụng với Washington.Ông Trump từng cam kết sẽ áp thuế chống trợ cấp để đảm bảo giao thương công bằng đối với các quốc gia áp đặt thuế quan bất lợi cho hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, ông chưa giải thích rõ về khái niệm này, nên phạm vi và mức thuế cụ thể đang nhận được nhiều sự quan tâm.Điều này cho thấy chính quyền Tổng thống Trump sẽ có đối sách khác biệt giữa các quốc gia đánh thuế cao với Mỹ và các quốc gia đã miễn phần lớn thuế đối với hàng hóa của Washington thông qua Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có Hàn Quốc.Nếu chỉ xét theo nguyên tắc thuế chống trợ cấp, Mỹ sẽ phải miễn thuế đối với Hàn Quốc, tương tự như cách Seoul đang áp dụng với Washington. Tuy nhiên, Hàn Quốc có thể trở thành mục tiêu của chính sách này nếu xét theo cán cân thương mại. Điều này dẫn đến lo ngại rằng Mỹ có thể yêu cầu tái đàm phán FTA với Hàn Quốc, hoặc gia tăng sức ép về việc xóa bỏ hàng rào thuế quan trong tương lai.Trước tình hình này, Quyền Tổng thống Choi Sang-mok sáng cùng ngày đã chủ trì buổi tọa đàm về kinh tế đối ngoại, nhằm đánh giá tình hình và thảo luận về phương án đối phó với kế hoạch áp thuế mới của Mỹ.