Lãnh đạo Hàn-Mỹ vẫn chưa ấn định được lịch điện đàm

Photo : KBS News

Trong khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội đàm sớm với lãnh đạo Nhật Bản, thì Chính phủ Hàn Quốc vẫn chưa ấn định được lịch trình điện đàm giữa Quyền Tổng thống Choi Sang-mok với ông Trump.Trong tháng trước, Chính phủ Seoul đã đề nghị điện đàm với tân lãnh đạo Nhà Trắng nhưng Washington vẫn chưa có câu trả lời dù Chính phủ mới đã ra mắt được ba tuần.Trước đó, trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên của ông Trump, Quyền Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Hwang Kyo-ahn đã điện đàm với nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trong vòng 10 ngày sau lễ nhậm chức.Vào ngày 5/2 vừa qua, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Shin Won-sik đã có cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Michael Waltz, nhất trí sẽ hội đàm trực tiếp trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, hai bên hiện vẫn đang trong quá trình thảo luận về lịch trình.Việc tiếp xúc cấp cao là một phương tiện quan trọng để điều phối về mối quan hệ giữa hai quốc gia. Một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết cả Seoul và Washington vẫn đang xúc tiến các cuộc tiếp xúc, xét tới tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Hàn Quốc đang bị cho là có khả năng sẽ nằm trong tầm ngắm thuế quan tiếp theo của ông Trum bởi quy mô thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Vậy nhưng trên thực tế, kênh trao đổi cấp thượng đỉnh, cơ hội để trình bày lập trường của phía Hàn Quốc và các đối sách vẫn chưa được khởi động. Ngoài vấn đề thuế quan, hai bên cũng cần sự trao đổi chặt chẽ trong cả vấn đề chính sách đối với Bắc Triều Tiên.Chính phủ Seoul hiện khó có thể lập chiến lược dài hạn do Tổng thống Yoon Suk Yeol đang bị Tòa án Hiến pháp xét xử luận tội. Do đó, có ý kiến lo ngại rằng ngay cả khi lãnh đạo hai bên tiếp xúc đi chăng nữa, thì cũng sẽ khó có thể thảo luận một cách sâu rộng.Chính phủ Hàn Quốc đang tổ chức thường xuyên các hội nghị liên ngành về đối sách, đồng thời nỗ lực để trao đổi với Chính phủ Tổng thống Trump thông qua các kênh đa dạng như những doanh nhân có khả năng tiếp xúc với phía tân lãnh đạo Nhà Trắng.