Thu ngân sách từ thuế của Hàn Quốc năm 2024 thấp hơn 21 tỷ USD so với mục tiêu

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 10/2 đã công bố tổng thu chi ngân sách Nhà nước năm tài khóa 2024.Trong năm ngoái, tổng thu ngân sách từ thuế đạt 336.500 tỷ won (231,2 tỷ USD), ít hơn 7.500 tỷ won (5,15 tỷ USD) so với năm 2023 và thiếu 30.800 tỷ won (21,15 tỷ USD) so với mục tiêu mà Chính phủ đề ra. Như vậy, Hàn Quốc thiếu hụt nguồn thu ngân sách từ thuế trong hai năm liên tiếp, nối tiếp mức thiếu hụt cao kỷ lục lên tới hơn 56.000 tỷ won (38,5 tỷ USD) năm 2023.Nguyên nhân chính là do sự sụt giảm nguồn thu từ thuế doanh nghiệp. So với năm 2023, thu thuế doanh nghiệp giảm gần 18.000 tỷ won (12,36 tỷ USD), chủ yếu do kết quả kinh doanh yếu kém của các doanh nghiệp trong năm 2023, dẫn đến số tiền thuế phải nộp trong năm ngoái giảm mạnh. Thêm vào đó, thu thuế thu nhập chuyển nhượng bất động sản cũng giảm khoảng 900 tỷ won (618,3 triệu USD) so với năm 2023 do giao dịch thị trường bất động sản đình trệ.Do nguồn thu thuế không đạt như dự kiến, tỷ lệ sai lệch trong dự báo của Chính phủ cũng 4 năm liên tiếp vượt 10%. Tháng 9 năm ngoái, Chính phủ đã dự báo nguồn thu ngân sách từ thuế sẽ thiếu hụt 29.600 tỷ won (20,33 tỷ USD), nhưng quy mô thiếu hụt thực tế cao hơn dự báo hơn 1.000 tỷ won (686,7 triệu USD).