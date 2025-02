Ngân hàng trung ương Hàn Quốc dự báo về việc làm và AI

Photo : YONHAP News

Theo kết quả khảo sát "Trí tuệ nhân tạo (AI) và kinh tế Hàn Quốc" do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố vào ngày 10/2, có 51% việc làm trong nước có "mức độ phơi nhiễm" cao với AI.Tuy nhiên, không phải độ phơi nhiễm cao nghĩa là công việc đó nhất thiết sẽ bị thay thế bằng AI, mà khả năng bị thay thế sẽ còn phục thuộc vào "mức độ bổ sung", tức có cần con người giám sát kết quả làm việc của AI hay không.Trong số các nhóm ngành, 24% có sự mức độ phơi nhiễm cao với AI, nhưng đồng thời cũng có mức độ bổ sung cao nên nếu vận dụng tốt AI thì sẽ có thể cải thiện năng suất làm việc và tăng tiền lương. Các ngành nghề cụ thể được nhắc đến ở đây bao gồm bác sĩ, giáo sư và chuyên gia pháp lý. Mặc dù các công việc này phơi nhiễm với AI, nhưng vẫn được dự báo sẽ do con người đảm nhiệm.Ngược lại, có 27% các nhóm ngành có mức độ phơi nhiễm cao nhưng lại có mức độ bổ sung thấp nên có thể bị AI thay thế, và người lao động sẽ bị giảm tiền lương hoặc bị mất việc. Phần lớn những công việc này là nhân viên văn phòng, người bán hàng liên quan tới viễn thông, chuyên gia hệ thống máy tính.BOK cũng nhấn mạnh rằng khi học vấn và thu nhập của người lao động càng cao thì đồng thời cả mức độ phơi nhiễm và mức độ bổ sung cũng sẽ cao theo.Nếu như trước đây, sự phát triển khoa học công nghệ ảnh hưởng tập trung tới những nhóm ngành có mức lương trung bình, thì những người lao động ở nhóm ngành có thu nhập cao giờ đây sẽ có khả năng được hưởng lợi, như nâng cao năng suất lao động nếu biết sử dụng công nghệ AI thay vì bị AI thay thế.Theo kết quả khảo sát của BOK, trong số các ngành bị phơi nhiễm với AI, tỷ lệ di chuyển từ ngành có mức độ bổ sung thấp sang ngành có mức độ bổ sung cao đạt bình quân 31% từ năm 2009-2022, cho thấy khả năng dịch chuyển giữa các nhóm ngành này vẫn còn hạn chế.Bên cạnh đó, BOK chỉ ra rằng việc nâng cao năng suất nhờ ứng dụng AI không thể hiện đồng đều ở tất cả các doanh nghiệp, mà phản ánh rõ rệt ở các tập đoàn lớn hoặc các doanh nghiệp lâu đời.Do đó, BOK đề xuất Chính phủ áp dụng các chính sách để doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động không bị tụt lại trong quá trình ứng dụng AI, cũng như có chính sách phù hợp để tăng cường mạng lưới an sinh xã hội cho tầng lớp yếu thế.