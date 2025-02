Sông Hàn ở Seoul đóng băng muộn hơn một tháng so với thường niên

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc cho biết khu vực khoảng 100m về phía thượng lưu của chân cầu thứ hai và thứ tư cầu sông Hàn ở thủ đô Seoul ngày 9/2 đã đóng băng hoàn toàn.Năm nay, sông Hàn đóng băng muộn hơn 14 ngày so với năm ngoái và chậm hơn khoảng một tháng so với bình quân mọi năm, đánh dấu lần đóng băng muộn thứ hai kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu quan trắc hiện tượng này vào năm 1906.Nguyên nhân được phân tích là do thời tiết ấm lên bất thường. Mặc dù Hàn Quốc đã phải hứng chịu đợt rét đậm trong đầu tháng 2, nhưng thời tiết trước đó lại khá ôn hòa. Nhiệt độ tháng 12 năm ngoái và tháng 1 vừa qua đều cao hơn mức trung bình mọi năm và chỉ xuất hiện vài đợt lạnh ngắn.Giới chuyên gia trước đó thậm chí còn dự báo sông Hàn có thể không đóng băng trong mùa đông này vì thời tiết ấm hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, hiện tượng sông Hàn đóng băng đã xảy ra dù muộn hơn thường lệ.Đặc biệt, trong ngày 3/2 vừa qua, các địa phương miền Trung Hàn Quốc đã ban cảnh báo rét đậm, nhiệt độ trung bình ở huyện Cheorwon đã giảm sâu xuống -19,2 độ C, thấp hơn nhiều so với mức -12 độ C tại Bắc Cực. Trong khi đó, tại thành phố Hokkaido của Nhật Bản trong hai ngày 3-4/2 đã ghi nhận lượng tuyết rơi dày hơn 1,2m chỉ trong vòng nửa ngày, mức cao nhất lịch sử quan trắc của nước này.Những hiện tượng thời tiết bất thường tại Hàn Quốc và Nhật Bản như trên được cho là do hiện tượng “blocking”, trạng thái dòng khí quyển bị đình trệ ở Bắc bán cầu. Các dòng khí quyển ở vĩ độ trung bình thông thường sẽ di chuyển từ Tây sang Đông, nhưng khi xảy ra hiện tượng blocking, dòng khí này sẽ bị uốn cong và di chuyển theo hướng Bắc-Nam.Không khí lạnh từ Bắc Cực tràn xuống bán đảo Hàn Quốc gây ra đợt rét đậm, trong khi luồng khí lạnh tràn xuống Nhật Bản gặp nước biển ấm, tạo thành đợt bão tuyết. Ngược lại, Bắc Cực lại có nhiệt độ ấm hơn do ảnh hưởng bởi khối khí áp thấp từ Bắc Đại Tây Dương.Trong ngày 10/2, Hàn Quốc vẫn duy trì thời tiết rét lạnh trên toàn quốc, nhưng đợt rét kéo dài này sắp kết thúc vì khối không khí lạnh đang di chuyển dần về phía Đông. Từ trưa ngày 11/2, thời tiết sẽ ấm dần lên và không có dấu hiệu của đợt rét mạnh nào khác trong thời gian tới.