Tỷ trọng điện hạt nhân tại Hàn Quốc năm 2024 đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Sở giao dịch điện lực Hàn Quốc (KPX) ngày 9/2 cho biết tổng lượng giao dịch điện năng trong năm 2024 là 549.387 GWh.Xét theo từng nguồn phát điện, điện hạt nhân chiếm tỷ trọng cao nhất với 32,5%, tiếp theo là khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) 29,8%, than đá và năng lượng tái tạo mới lần lượt chiếm 29,4% và 6,9%.Tỷ trọng điện hạt nhân năm ngoái đạt mức cao nhất sau 15 năm kể từ mức 34,8% vào năm 2009. Đây cũng là lần đầu tiên điện hạt nhân trở thành nguồn điện chiếm tỷ trọng lớn nhất tại Hàn Quốc sau 18 năm kể từ năm 2006. Nhà máy điện chạy bằng than đá là nguồn phát điện chủ yếu tại Hàn Quốc suốt từ năm 2007-2023.Vào giữa những năm 2000, tỷ trọng điện hạt nhân luôn duy trì ở mức 40%, nhưng sau đó giảm xuống mức 30% do sự gia tăng của LNG và năng lượng tái tạo mới. Chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in đã theo đuổi chính sách năng lượng giảm phụ thuộc vào điện hạt nhân và tăng cường năng lượng tái tạo mới. Theo đó, tỷ trọng điện hạt nhân giảm xuống còn 23,7% vào năm 2018. Tuy nhiên, tỷ trọng này đã tăng lên mức 30% khi chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol đưa ra quyết định bãi bỏ chính sách về loại bỏ điện hạt nhân.Sự gia tăng tỷ trọng điện hạt nhân trong năm 2024 chủ yếu là do một nhà máy điện hạt nhân mới đã được đưa vào vận hành, cũng như tỷ lệ vận hành của toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân Hàn Quốc tăng cao. Cụ thể, nhà máy điện hạt nhân Shin Hanul số 2 đã bắt đầu vận hành thương mại từ tháng 4/2024, nâng tổng số nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động tại Hàn Quốc lên 26 nơi.Theo Hiệp hội công nghiệp điện hạt nhân Hàn Quốc, tỷ lệ sử dụng điện hạt nhân trong năm 2024 đạt 83,8%, mức cao nhất trong 9 năm kể từ năm 2015. Nếu kế hoạch của Chính phủ được thực hiện đúng tiến độ, tỷ trọng điện hạt nhân tại Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi các nhà máy mới lần lượt được đưa vào vận hành.Seoul sẽ có tổng 30 nhà máy điện hạt nhân hoạt động, nếu triển khai thêm hai nhà máy điện hạt nhân đang trong giai đoạn hoàn thiện Saeul số 3 và 4, cùng hai nhà máy điện hạt nhân Shin Hanul số 3 và 4 đã được khởi công từ năm ngoái.Chính phủ Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu bổ sung thêm hai nhà máy điện hạt nhân mới vào kế hoạch cơ bản về cung cầu điện năng lần thứ 11.