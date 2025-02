Tổng thống Donald Trump ký Sắc lệnh áp thuế 25% đối với thép và nhôm

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/2 (giờ địa phương) đã ký Sắc lệnh về việc áp thuế 25% đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ không có ngoại lệ hay miễn trừ nào đối với chính sách thuế quan này. Theo Nhà Trắng, Sắc lệnh trên sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 4/3 tới.Sau khi áp thêm 10% thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 4/2, ông Trump tiếp tục áp mức thuế chung đối với tất các các quốc gia ở một số mặt hàng. Điều này khiến cuộc chiến thuế quan do chính quyền Tổng thống Trump khởi xướng có nguy cơ leo thang mạnh mẽ. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết chính sách thuế này là mức bổ sung đối với thuế thép và nhôm hiện tại.Quyết định này của ông Trump có thể sẽ ảnh hưởng đến Hàn Quốc, một trong những nước xuất khẩu thép lớn sang Mỹ. Trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên, ông Trump đã áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm với lý do an ninh quốc gia, theo Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại Mỹ. Khi đó, Hàn Quốc đã đàm phán với Mỹ và chấp nhận hạn ngạch xuất khẩu để đổi lấy việc được miễn thuế quan từ Washington. Theo đó, Seoul hiện đang được miễn thuế đối với 26,3 triệu tấn thép xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, mức thuế 25% mới có thể sẽ được áp dụng cho cả sản phẩm thép nằm trong hạn ngạch này.Ngoài ra, Tổng thống Trump trong cùng ngày cũng tuyên bố đang xem xét áp thuế đối với ô tô, chíp bán dẫn và dược phẩm. Điều này cho thấy các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc như ô tô và chíp bán dẫn có thể sẽ trở thành đối tượng chịu thuế của Mỹ trong tương lai.