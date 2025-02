KDI hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2025 xuống 1,6%

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 11/5 công bố báo cáo "Triển vọng kinh tế tháng 2/2025". Lần này, KDI hạ 0,4% dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay, từ 2% trong dự báo tháng 11 năm ngoái xuống 1,6%.Dự báo lần này của Viện nghiên cứu phát triển thấp hơn so với triển vọng mà Chính phủ đưa ra gần đây là 1,8%, tương tự với dự báo của Ngân hàng trung ương (1,6% đến 1,7%). Sự điều chỉnh lần này của KDI chủ yếu là do mức tăng xuất khẩu hàng hóa bị hạ từ 1,9% xuống 1,5%.Cơ quan nghiên cứu này cho biết vào tháng 11 năm ngoái, KDI đã giả định rằng Mỹ sẽ chưa nâng thuế quan ngay lập tức sau khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, vậy nhưng tình hình đã diễn biến ngược lại. Ngoài ra, khi đó KDI đã nhận định rằng bất ổn sẽ được giải tỏa dần qua thời gian, nhưng bất ổn lại đang có chiều hướng gia tăng.Viện nghiên cứu này cho rằng tình hình chính trị bất ổn hiện tại sẽ được cải thiện sau quý II tới. Tuy nhiên trong trường hợp mâu thuẫn do chính sách thương mại của Tổng thống Trump ngày càng trầm trọng hơn, hay bất ổn chính trị trong nước kéo dài thì tỷ lệ tăng trưởng của Hàn Quốc sẽ còn có thể thấp hơn mức 1,6%.Về vấn đề ngân sách bổ sung, KDI nhận định rằng tỷ lệ tăng trưởng ở ngưỡng 1,5-1,9% chưa thể coi là kinh tế đang suy thoái hay thất nghiệp nghiêm trọng, một điều kiện pháp lý để lập ngân sách bổ sung. Thay vào đó, cơ quan này đề xuất Chính phủ nên hạ thêm từ hai đến ba lần lãi suất cơ bản, hiện đang ở mức cao.