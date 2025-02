Bắc Triều Tiên chỉ trích việc Mỹ triển khai tài sản chiến lược đến Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên ngày 11/2 ra tuyên bố với nội dung phản đối việc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSN) Alexandria của Mỹ lần đầu tiên cập cảng Busan vào một ngày trước đó. Tuyên bố gọi đây là biểu hiện của sự đối đầu điên cuồng với Bình Nhưỡng không hề thay đổi của Washington. Miền Bắc cho rằng đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và là yếu tố bất ổn làm gia tăng căng thẳng quân sự trong khu vực.Bộ Quốc phòng miền Bắc khẳng định Washington đang phớt lờ những quan ngại về an ninh của Bình Nhưỡng, cảnh báo hành động quân sự thù địch này có thể đẩy tình hình đối đầu quân sự trên bán đảo Hàn Quốc đến nguy cơ xung đột vũ trang thực sự. Bắc Triều Tiên yêu cầu Mỹ chấm dứt các hành động khiêu khích này.Trong tuyên bố, miền Bắc cũng cho biết sẽ không lùi bước trước kẻ thù hung bạo, khẳng định đã sẵn sàng áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và hòa bình khu vực. Bắc Triều Tiên cho rằng cách duy nhất để kiểm soát Mỹ, nước tin vào sự thống trị qua sức mạnh, là đối phó bằng sức mạnh tương xứng, điều mà Bình Nhưỡng đang và sẽ tiếp tục duy trì trong các chính sách đối phó.Miền Bắc khẳng định sẽ thực hiện rõ ràng hơn các hành động và phương thức đáp trả đối với kẻ địch. Ngoài ra, người phát ngôn Bắc Triều Tiên còn nhấn mạnh quân đội nước này, với nghĩa vụ luôn phải bảo vệ an ninh quốc gia theo Hiến pháp, sẽ thực hiện các biện pháp răn đe nhắm vào những yếu tố đe dọa an ninh khu vực, và không ngần ngại thực hiện quyền hợp pháp của mình để trừng phạt những kẻ khiêu khích.Bắc Triều Tiên đã luôn phản ứng gay gắt trước việc Mỹ triển khai các tài sản chiến lược quan trọng đến bán đảo Hàn Quốc, cũng như các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ, cho rằng đây là nguyên nhân chính đe dọa hòa bình khu vực.Vào ngày 9/2 vừa qua, Bình Nhưỡng cũng lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận liên quân trên không giữa ba nước Hàn-Mỹ-Nhật, với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ, cũng như cuộc tập trận chung "Buddy Wing" của đồng minh Hàn-Mỹ. Miền Bắc cáo buộc đây là những hành động vô trách nhiệm làm gia tăng căng thẳng khu vực và chỉ dẫn đến những hậu quả ngoài mong muốn.Mặt khác, giới chuyên gia nhận định Bắc Triều Tiên đang cố tình gia tăng căng thẳng để quan sát phản ứng của Mỹ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump ra mắt và ngỏ ý nối lại đối thoại với miền Bắc.