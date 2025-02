Hàn Quốc xếp thứ 30 về Chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2024

Photo : YONHAP News

Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) ngày 11/2 công bố báo cáo "Chỉ số cảm nhận tham nhũng quốc gia 2024".Năm ngoái, Hàn Quốc đạt 64 trên 100 điểm, xếp thứ 30 trong số 180 nước được đánh giá, tăng 1 điểm và 2 bậc so với năm 2023. Nếu xét riêng trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Hàn Quốc xếp thứ 21, tăng một bậc so với một năm trước.Đan Mạch xếp thứ nhất với 90 điểm, sau đó tới Phần Lan (88 điểm) và Singapore (84 điểm).Trong kết quả được Tổ chức Minh bạch quốc tế công bố lần này, Hàn Quốc được đánh giá tích cực về nỗ lực chống tham nhũng dựa trên các chế tài, pháp lý về chống tham nhũng, cải thiện chế độ tố giác tham nhũng, bảo hộ và hỗ trợ người tố giác. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn chỉ ra một số yếu tố tiêu cực như vấn đề tham nhũng ở khu vực công, sự gia tăng các yếu tố gây tham nhũng kiểu mới như tội phạm tiền ảo, sự phân cực trong xã hội do tranh cãi chính trị.Ủy ban vì quyền lợi người dân của Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng cường kiểm tra tham nhũng tại các địa phương và các cơ quan tuyến đầu để cải thiện về tính minh bạch, tiến hành điều tra thực trạng rò rỉ ngân sách, tiêu cực trong tuyển dụng, để ngăn chặn từ sớm các yếu tố tham nhũng.Ngoài ra, Ủy ban cũng sẽ tích cực quảng bá về chính sách và thành quả chống tham nhũng của Hàn Quốc trước cộng đồng quốc tế, trên cương vị là nước Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm nay, như chủ trì cuộc Đối thoại cấp cao chống tham nhũng APEC vào tháng 7 tới để nâng cao niềm tin của cộng đồng quốc tế.Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) là một thước đo do Tổ chức Minh bạch quốc tế (trụ sở tại Berlin, Đức) đưa ra từ năm 1995, nhằm đánh giá mức độ tham nhũng trong khu vực công và chính trị mỗi năm. Chỉ số này càng cao thì mức độ minh bạch của quốc gia đó càng lớn.