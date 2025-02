Ngoại trưởng Hàn Quốc sẽ tham dự Hội nghị an ninh Munich lần thứ 61

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong buổi gặp gỡ báo giới ngày 10/2 cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul sẽ tham dự Hội nghị an ninh Munich lần thứ 61 từ ngày 14-16/2. Tại đây, ông Cho dự kiến trao đổi về các vấn đề về an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và châu Âu như hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên, chiến tranh Nga-Ukraine.Quan chức này cũng cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang điều chỉnh lịch trình để tổ chức cuộc họp Ngoại trưởng song phương bên lề Hội nghị an ninh Munich lần này.Chính phủ Seoul ban đầu đã thảo luận với Washington về kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Cho và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio tại Washington trước khi dự Hội nghị an ninh Munich. Tuy nhiên, cuộc gặp đầu tiên giữa Ngoại trưởng hai nước dự kiến sẽ diễn ra tại Đức thay vì Washington, do ông Rubio bị vướng lịch trình khác.Trong cuộc họp này, Ngoại trưởng Hàn-Mỹ có thể sẽ tái khẳng định việc củng cố quan hệ đồng minh song phương dưới chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump, cũng như chính sách phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, ông Cho cũng có thể sẽ nhấn mạnh những đóng góp của Seoul đối với quan hệ song phương, gồm chia sẻ chi phí quốc phòng và đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ.Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại rằng các cuộc hội đàm song phương bên lề Hội nghị đa phương thường diễn ra trong thời gian ngắn nên khó có thể thảo luận sâu về các vấn đề.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết ba nước Hàn-Mỹ-Nhật hiện đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc họp Ngoại trưởng ba bên nhân dịp Hội nghị an ninh Munich lần này. Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) trước đó cũng dẫn các nguồn tin cho biết Seoul, Washington và Tokyo đang điều chỉnh lịch trình để tổ chức cuộc họp Ngoại trưởng ba bên vào giữa tháng 2.Mặt khác, quan chức Bộ Ngoại giao cũng cho biết hai nước Hàn-Trung vẫn đang thảo luận và chưa ấn định lịch trình về cuộc gặp của Ngoại trưởng hai nước bền lề Hội nghị an ninh Munich sắp tới.