Cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn phủ nhận nội dung bản cáo trạng về Tổng thống

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sáng ngày 11/2 đã mở phiên biện hộ thứ 7 xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.Trình diện trên bục nhân chứng, cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min khẳng định ông không hề nhận được văn bản nào liên quan tới lệnh thiết quân luật hay chỉ thị cắt điện, cắt nước của các cơ quan ngôn luận từ Tổng thống, bác bỏ hoàn toàn nội dung trong bản cáo trạng của Viện Kiểm sát về Tổng thống Yoon Suk Yeol.Ông Lee là một trong số những quan chức đã tham dự cuộc họp Nội các diễn ra ngay trước khi Tổng thống Yoonl ban bố thiết quân luật đêm ngày 3/12 năm ngoái. Do vậy, việc thẩm vấn nhân chứng tập trung vào tình hình cuộc họp Nội các khi đó, cùng với nội dung thảo luận trước và sau khi Tổng thống ban bố thiết quân luật.Trước đó, phía Quốc hội đã ra tuyên bố, một lần nữa nhấn mạnh rằng việc Tổng thống ban bố thiết quân luật là vi hiến, lý do mà ông Yoon đưa ra như quốc gia đang bị tê liệt là không chính đáng.Về phần mình, phía Tổng thống phản bác rằng việc ban bố thiết quân luật là quyền hạn hợp hiến của Tổng thống, ông không hề ra chỉ thị bắt nghị sĩ Quốc hội hay phong tỏa Quốc hội.Các nhân chứng tiếp theo trong phiên tòa cùng ngày là Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Shin Won-sik, cựu Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Baek Jong-wook, và Tổng thư ký Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Kim Yong-bin. Nội dung thẩm vấn nhân chứng tập trung vào vấn đề hệ thống quản lý bầu cử, do Tổng thống Yoon liên tục nêu ra vấn đề tiêu cực trong bầu cử thời gian qua.Mặt khác, Tòa án Hiến pháp cho rằng có thể sử dụng biên bản thẩm vấn các tư lệnh quân đội có dính líu tới vụ thiết quân luật của Viện Kiểm sát làm chứng cứ cho phiên tòa xét xử luận tội. Tuy nhiên, phía Tổng thống đưa ra lập trường phản đối, cho rằng làm như vậy là không đúng tiêu chuẩn được áp dxụng nhất quán từ sau khi Luật tố tụng hình sự được sửa đổi.Thông thường, biên bản thẩm vấn bị can được soạn thảo trong quá trình điều tra của Viện Kiểm sát nếu không được đương sự đồng ý thì không thể sử dụng làm chứng cứ trong phiên tòa. Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp lấy lý do là phiên tòa xét xử luận tội không phải là phiên tòa hình sự, tính chất cũng khác nhau, nên có thể sử dụng lời khai làm chứng cứ.Lập trường của Tòa án Hiến pháp được cho là đã xét tới việc nhiều nhân chứng quan trọng đang từ chối làm chứng tại phiên tòa xét xử luận tội Tổng thống, do đang vướng vào các vụ xét xử của bản thân.