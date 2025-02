Tranh cãi về nghi vấn gian lận bầu cử trong phiên tòa xét xử luận tội Tổng thống Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 11/2 đã mở phiên biện hộ thứ 7 xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.Cựu Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Baek Jong-wook, người từng phụ trách kiểm tra an ninh của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương vào năm 2023, đã được triệu tập làm nhân chứng, nhằm đối chiếu với lập trường của Tổng thống Yoon về việc lấy lý do gian lận bầu cử làm nguyên cớ ban bố thiết quân luật.Tại đây, ông Baek cho biết bản thân đã nghĩ rằng hệ thống của Ủy ban quản lý bầu cử trung ương có trình độ bảo mật cao nhất, nhưng thực tế lại có nhiều lỗ hổng. Tuy nhiên, cựu Phó Giám đốc khẳng định cuộc kiểm tra khi đó không nhằm tìm kiếm dấu hiệu của gian lận bầu cử.Nhóm xúc tiến luận tội ông Yoon của Quốc hội cho rằng nghi vấn gian lận bầu cử không liên quan đến bản chất của phiên tòa xét xử luận tội. Tuy nhiên, phía Tổng thống Yoon tiếp tục đặt câu hỏi về nghi vấn này với một nhân chứng khác là Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Shin Won-sik.Ông Shin đã từ chối trả lời về khả năng Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Hàn Quốc vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao. Nhưng Chánh Văn phòng Shin nhấn mạnh cần cảnh giác với các hình thức chiến tranh lai (hybrid warfare), bao gồm cả chiến tranh tâm lý như mưu đồ chính trị.Ngoài ra, Tổng thư ký Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Kim Yong-bin cũng xuất hiện với tư cách nhân chứng và một lần nữa bác bỏ khả năng xảy ra gian lận bầu cử. Ông khẳng định sẽ cung cấp dữ liệu từ hệ thống máy chủ điện toán đám mây về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XXI vào năm 2020 nếu Tòa án Hiến pháp và Tòa án yêu cầu. Ông Kim nhấn mạnh các điểm yếu được NIS chỉ ra trong quá trình kiểm tra an ninh đã được Ủy ban khắc phục trước cuộc Tổng tuyển cử vào tháng 4/2024. Ngoài ra, kiểm phiếu thủ công là nguyên tắc cơ bản ở Hàn Quốc, nên sẽ không thể có chuyện gian lận bầu cử do thay đổi dữ liệu.Liên quan đến ý kiến cho rằng Cơ quan Tình báo quốc gia chỉ kiểm tra 5% tổng số thiết bị tại Ủy ban quản lý bầu cử vào thời điểm đó, NIS phản bác lại rằng đã trực tiếp kiểm tra các hệ thống quan trọng như máy chủ, còn các máy khác chủ yếu là máy tính cá nhân của nhân viên, đồng thời khẳng định nghi vấn gian lận bầu cử không phải là lý do để tăng cường hệ thống bảo mật.Nhóm luật sư của Tổng thống Yoon một lần nữa đề cập đến nghi vấn gian lận trong cuộc Tổng tuyển cử vào năm 2020 tại quận Yeonsu, thành phố Incheon, mặc dù vụ việc này đã được Tòa án tối cao bác bỏ sau hơn hai năm thẩm tra. Tổng cộng đã có 126 vụ kiện liên quan đến nghi vấn gian lận bầu cử trong cuộc Tổng tuyển cử khi đó, nhưng tất cả đều bị Tòa án tối cao bác bỏ hoặc trì hoãn do không có cơ sở.