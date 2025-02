Các ban ngành Hàn Quốc thảo luận đối sách sau vụ giáo viên đâm chết học sinh tiểu học

Photo : YONHAP News

Vụ việc một học sinh tiểu học (8 tuổi) ở thành phố Daejeon bị giáo viên đâm tử vong đang gây rúng động trong xã hội Hàn Quốc. Lúc 6 giờ chiều ngày 10/2, bé Kim Ha-neul (lớp 1) được phát hiện bị đâm bằng dao tại phòng nghe nhìn ở tầng 2 của trường học. Bên cạnh em là một giáo viên ngoài 40 tuổi cũng bị thương do dao đâm.Trước đó, gia đình đã trình báo Cảnh sát vì không liên lạc được với con. Sau quá trình định vị và truy tìm, Cảnh sát đã tìm được trẻ sau khi phá cánh cửa bị khóa của phòng học. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong trạng thái ngừng tim và bị đâm nhiều nhát nhưng đã không qua khỏi. Còn giáo viên nói trên vẫn còn ý thức và đang được điều trị.Người giáo viên này vừa quay trở lại giảng dạy vào cuối năm ngoái, vốn phụ trách lớp khác. Nghi phạm khai rằng đã thực hiện hành vi phạm tội với suy nghĩ rằng chỉ muốn tự sát cùng bất kỳ một học sinh nào đó.Giáo viên nói trên phải điều trị bệnh trầm cảm từ năm 2018. Tháng 12 năm ngoái, người này nộp đơn xin nghỉ 6 tháng rồi đột nhiên lại quay trở lại làm việc chỉ sau hơn 20 ngày. Vào ngày 5/2 vừa qua, giáo viên này còn có hành vi đập phá máy tính văn phòng, bạo hành như bẻ tay đồng nghiệp vào ngày hôm sau.Sở Giáo dục thành phố Daejeon quyết định dành thời gian tưởng niệm học sinh đã qua đời cho tới hết ngày 14/2, đồng thời hỗ trợ tư vấn tâm lý khẩn cấp cho các em học sinh ở trường học trên.Sở Giáo dục các tỉnh, thành tại Hàn Quốc đang vận hành "Ủy ban thẩm định giáo viên bị bệnh". Dựa trên ý kiến của các chuyên gia như công chức giáo dục, chuyên gia pháp lý và ý kiến của bác sĩ, Ủy ban này sẽ quyết định giáo viên có đủ khả năng công tác hay không, Giám đốc Sở Giáo dục sẽ ra khuyến nghị cho người đó tạm nghỉ hoặc nghỉ việc hẳn. Nếu tự giáo viên đó xin nghỉ ốm như trường hợp nói trên thì sẽ không cần xét duyệt tại Ủy ban.Kể từ sau khi áp dụng chế độ Ủy ban thẩm định giáo viên bị bệnh năm 2015, trong thời gian qua Sở Giáo dục thành phố Daejeon chỉ mở duy nhất một lần cuộc họp của Ủy ban. Sở Giáo dục thành phố Seoul, nơi áp dụng vào năm 2021, thì chưa từng mở cuộc họp nào.Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju-ho cùng Giám đốc Sở Giáo dục 17 tỉnh, thành ngày 12/2 đã nhóm họp để rà soát đối sách an toàn cho học sinh, thảo luận phương án quản lý nghiêm ngặt những giáo viên khó đứng lớp do mắc các bệnh như tâm thần.Quyền Tổng thống Choi Sang-mok trong cuộc họp Nội các ngày 11/2 cũng gửi lời chia buồn tới gia quyến, chỉ đạo Bộ Giáo dục và các cơ quan hữu quan điều tra triệt để vụ việc, lập đối sách cần thiết không để lặp lại trường hợp đáng tiếc tương tự.