Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Young-ho trong cuộc họp toàn thể của Ủy ban tư vấn chính sách ngày 11/2 khẳng định con đường thống nhất bán đảo Hàn Quốc sẽ được mở ra khi người dân Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực cải thiện mối quan hệ liên Triều.Tại đây, ông Kim cho biết chính sách đối với Bắc Triều Tiên trong thời gian qua thường bị đồng nhất với chính sách thống nhất, do quá tập trung vào việc cải thiện quan hệ hai miền Nam-Bắc. Tuy nhiên, Hàn Quốc cần thay đổi cách tiếp cận đối với vấn đề thống nhất. Mục tiêu thống nhất mà Seoul theo đuổi không chỉ dừng lại ở việc hợp nhất lãnh thổ và kinh tế, mà còn là mở rộng các giá trị phổ quát của nhân loại như tự do và nhân quyền trên toàn bán đảo Hàn Quốc.Bộ trưởng Kim cũng nhấn mạnh không nên tiếp cận vấn đề thống nhất chỉ từ góc độ có lợi cho kinh tế hay chủ nghĩa vị lợi, mà cần xem đây là nghĩa vụ đạo đức nhằm đảm bảo tất cả người dân trên bán đảo Hàn Quốc đều được hưởng tự do và cuộc sống đầy đủ.Ngoài ra, ông Kim còn cam kết sẽ thúc đẩy quá trình đa phương hóa và quốc tế hóa vấn đề nhân quyền miền Bắc để cộng đồng quốc tế cùng tham gia vào các nỗ lực cải thiện vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban đã thảo luận về vấn đề nổi cộm liên quan đến thống nhất như phương hướng chính sách thống nhất và đối sách với Bình Nhưỡng trong năm nay, cũng như các biện pháp kết hợp nguồn lực trong và ngoài nước cho quá trình thống nhất.Ủy ban tư vấn chính sách bao gồm 92 thành viên, được chia thành 6 tiểu ban phụ trách các lĩnh vực như chính sách thống nhất, nhân quyền, phân tích thông tin và hợp tác thống nhất.