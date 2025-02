Đồng VND rớt giá kỷ lục do chính sách thuế quan của Mỹ

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 12/2 (giờ địa phương) cho biết tỷ giá hối đoái VND-USD một ngày trước đã chạm mức 25.535 VND đổi 1 USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Theo đó, giá trị đồng VND giảm 0,6% so với đồng USD.Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 10/2 (giờ Mỹ) tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với toàn bộ sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ, và không có bất kỳ ngoại lệ hay miễn trừ nào. Việc chính quyền Tổng thống Trump đẩy nhanh cuộc chiến thuế quan đã gây áp lực lên giá trị tiền tệ của các nước có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương mại, đặc biệt là tại các nước mới nổi.Cán cân thương mại của Việt Nam với Mỹ trong năm 2024 thặng dự 123,5 tỷ USD, tăng 18,1% so với năm trước đó, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Theo đó, quốc gia Đông Nam Á này đang phải đối mặt với lo ngại sẽ trở thành đối tượng bị áp thuế của chính quyền Tổng thống Trump. Việt Nam là đối tác thương mại có thặng dư lớn thứ tư với Mỹ, sau Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Mexico. Ông Trump trước đó đã áp thuế hoặc thông báo kế hoạch áp thuế đối với cả Trung Quốc, EU và Mexico.Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) của Nhật Bản giải thích nguyên nhân chính khiến đồng VND suy yếu là do chính sách thuế quan của ông Trump và sự suy giảm của các đồng tiền ở các quốc gia châu Á, những đối tác thương mại chủ chốt của Việt Nam, cũng như giá trị đồng USD duy trì đà tăng mạnh.Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) được cho là đã bán khoảng 9 tỷ USD trên thị trường ngoại hối nhằm ổn định thị trường tài chính và hạn chế đà rớt giá của đồng VND.