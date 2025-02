Hàn Quốc thảo luận với 4 nước về việc bảo vệ thông tin cá nhân trong thời đại AI

Photo : YONHAP News

Ủy ban Thông tin cá nhân Hàn Quốc phối hợp với Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cùng Ủy ban quốc gia về thông tin và tự do Pháp (CNIL) ngày 11/2 (giờ địa phương) đã đồng tổ chức hội nghị bàn tròn cấp cao về chủ đề "Quản trị dữ liệu quốc tế và bảo vệ thông tin cá nhân trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI)".Sự kiện này là một phần trong Hội nghị thượng đỉnh Hành động vì trí tuệ nhân tạo do Chính phủ Pháp tổ chức, có sự tham gia của cơ quan giám sát thông tin cá nhân 5 nước là Hàn Quốc, Pháp, Anh, Ireland, Australia.Các bên đã tiến hành trao đổi về tác động của sự phổ biến công nghệ AI tới quyền riêng tư cá nhân, thiết lập vai trò của cơ quan giám sát thông tin cá nhân, tầm quan trọng của hợp tác và phối hợp quốc tế trong môi trường AI. Các cơ quan tham gia đồng tình rằng rào cản lớn nhất để đổi mới AI không phải "quy chế" mà là sự không chắc chắc, thảo luận về tính cần thiết trong việc tiếp cận dựa trên nguyên tắc và phương án chính sách để giảm thiểu sự không chắc chắn về mặt quy chế.Dựa trên kết quả thảo luận tại hội nghị, các bên tham gia đã ra tuyên bố chung, nhất trí thành lập cơ chế hợp tác công-tư về dữ liệu để có thể vừa thúc đẩy đổi mới AI vừa bảo vệ thông tin cá nhân.Tuyên bố có các nội dung: tìm kiếm khả năng áp dụng căn cứ pháp lý trong việc xử lý dữ liệu AI; đánh giá rủi ro về quyền riêng tư của AI và thực thi các biện pháp an toàn dựa trên khoa học và chứng cứ; giám sát và thực thi một cách phù hợp những tác động về mặt công nghệ, xã hội của AI; thiết lập chế tài để giải tỏa sự không chắc chắn và hỗ trợ đổi mới AI; tăng cường hợp tác giữa các nước và các bên liên quan.Chủ tịch Ủy ban Thông tin cá nhân Hàn Quốc Koh Hak-soo nhấn mạnh sự ra đời của các công nghệ mới như AI Agent (tác nhân trí tuệ nhân tạo) hay dịch vụ trên thiết bị (On-Device) đang làm gia tăng sự không chắc chắn về mặt quy chế trên toàn thế giới. Bài toán cấp thiết lúc này là các nước cần đảm bảo tính tương tác giữa các quy chế về bảo vệ thông tin cá nhân, vì sự phát triển ổn định của các công nghệ AI đổi mới, và thực thi quy chế một cách hiệu quả.