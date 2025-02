Hành khách đi máy bay phải bảo quản sạc dự phòng trong túi zip chuyên dụng

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 13/2 đã công bố đối sách tăng cường quản lý an toàn với pin sạc dự phòng mang lên máy bay, sau khi vụ cháy máy bay Air Busan xảy ra ngày 28/1 vừa qua được phỏng đoán là do pin sạc dự phòng.Đối sách lần này đề ra phương án không cho hành khách để pin sạc dự phòng vào trong ngăn hành lý của khoang hành khách. Trước tiên, nếu muốn mang pin sạc dự phòng lên máy bay, thì hành khách bắt buộc phải đặt trong túi zip hoặc bọc đầu sạc bằng băng dính cách điện. Túi zip dùng để bảo quản pin sạc dự phòng do hãng hàng không bố trí bên trong máy bay và cung cấp trực tiếp cho hành khách.Bộ Địa chính cũng hạn chế số lượng và công suất của sạc dự phòng và thuốc lá điện tử mà hành khách mang lên máy bay. Quy định trước đây cho phép mang tối đa 20 sạc dự phòng dưới 100 Wh, thì nay số lượng bị giảm xuống còn 5 chiếc.Nếu sạc có công suất là 100Wh-160Wh thì số lượng tối đa được mang vẫn giữ nguyên là 2 pin, trên 160 Wh thì bị cấm mang lên máy bay. ​Trong trường hợp mang theo pin sạc dự phòng với mục đích y tế nhưng vượt quá tiêu chuẩn trên thì phải được hãng hàng không phê duyệt. Pin sạc được phê duyệt sẽ được dán nhãn riêng để quản lý khi qua cổng an ninh.Ngoài ra, hành khách bị cấm sạc trực tiếp từ sạc dự phòng khi đang ở trên máy bay. Nếu sạc bị rơi vào khe ghế ngồi hoặc có hiện tượng bất thường như nóng lên thì phải báo cho tiếp viên ngay lập tức.Mặt khác, Bộ Địa chính sẽ tăng cường hơn nữa quy trình kiểm tra trực tiếp để xác định có pin sạc dự phòng trong hành lý ký gửi của hành khách hay không trước khi lên máy bay. Tại lối lên máy bay, chỉ những hành lý nào có dán nhãn không có pin sạc dự phòng bên trong, thì mới được đưa vào bảo quản trong ngăn hành lý của khoang hành khách.Trước đó, Air Busan đã công bố áp dụng biện pháp dán nhãn như trên với một số đường bay từ ngày 7/2. Tuy nhiên, biện pháp này sẽ được tất cả các hãng hàng không trong nước triển khai tương tự.Bộ Địa chính và giao thông sẽ tích cực quảng bá thông tin về quy định mới liên quan đến việc mang và lưu trữ pin sạc dự phòng trên máy bay, hướng dẫn các quy định liên quan cũng như kiểm tra sự tuân thủ của hành khách tại nhiều địa điểm như quầy làm thủ tục sân bay, cổng an ninh, lối lên và cả bên trong máy bay. Thời gian áp dụng chính thức là từ ngày 1/3 tới.