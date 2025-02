Tổng thống Donald Trump điện đàm với lãnh đạo Nga và Ukraine

Photo : YONHAP News

Trong ngày 12/2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần lượt có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.Ông Trump cho biết Tổng thống Putin đã nhất trí sẽ khởi động đàm phán chấm dứt chiến tranh ngay lập tức, trong khi ông Zelensky cũng bày tỏ mong muốn đạt được hòa bình. Nội dung này được nhà lãnh đạo Mỹ đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Truth Social do chính ông thành lập.Tổng thống Trump cho biết đã có một cuộc điện đàm "dài và hiệu quả" với Tổng thống Nga. Hai bên đã thảo luận về vấn đề Ukraine, Trung Đông, năng lượng, trí tuệ nhân tạo (AI), sức mạnh của đồng USD cùng nhiều chủ đề khác.Trước tiên, lãnh đạo Mỹ-Nga đồng tình về việc chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Ukraine gây ra cái chết của hàng triệu người. Hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ, bao gồm cả chuyến thăm lẫn nhau. Đặc biệt, Tổng thống hai cường quốc nhất trí khởi động đàm phán đình chiến ngay lập tức.Ông Trump cho biết đã chỉ thị cho Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) John Ratcliffe, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Mike Waltz và Đặc phái viên Steve Witkoff dẫn dắt đàm phán, cũng như có dự cảm mạnh mẽ cuộc đàm phán sẽ thành công.Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận với truyền thông Nga như hãng thông tấn TASS rằng hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm kéo dài gần 1 tiếng 30 phút.Phát ngôn viên Peskov cho biết Tổng thống hai nước đã thảo luận về tình hình Ukraine và phương án giải quyết xung đột trong hòa bình. Tổng thống Trump tán thành rằng Matxcơva và Kiev phải chấm dứt sớm các hành vi thù địch, giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Về phần mình, ông Putin chỉ ra rằng cần phải loại bỏ nguyên nhân dẫn tới xung đột.Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đang trong chuyến thăm châu Âu cùng ngày thì phát biểu rằng ông phản đối việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Việc Nga và Ukraine quay trở lại ranh giới lãnh thổ trước năm 2014 (năm Nga sáp nhập bán đảo Crimea) là không thực tế.Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý rằng có thể đạt được một giải pháp dài hạn thông qua đàm phán hòa bình. Tổng thống Putin ủng hộ một trong các phát ngôn quan trọng của ông Trump, đó là đã đến lúc hai nước làm việc với nhau. Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì các cuộc tiếp xúc trong đó có cuộc gặp cấp thượng đỉnh. Tổng thống Putin đã mời ông Trump thăm Matxcơva, khẳng định sẵn sàng tiếp đón các quan chức Mỹ.Mặt khác, ông Trump cũng cho biết đã có cuộc trao đổi tốt đẹp với Tổng thống Ukraine, và ông Zelensky cũng mong muốn hòa bình như ông Putin. Hai bên đã thảo luận chủ yếu về Hội nghị an ninh Munich diễn ra tại thành phố Munich (Đức) từ ngày 14-16/2 tới. Tổng thống Mỹ hy vọng hội nghị này sẽ đạt được kết quả tích cực; nhấn mạnh đã tới lúc để dừng cuộc chiến ấu trĩ này (tức chiến tranh Nga-Ukraine).Có khả năng tại Hội nghị an ninh Munich, Phó Tổng thống Mỹ James David Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ tham dự và công bố kế hoạch (nghĩa đen là "kịch bản" nhưng trường hợp này em nghĩ nên diễn giải thành 1 bản "kế hoạch") chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine của Washington.