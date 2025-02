Đảng cầm quyền và đối lập xúc tiến dự luật tăng cường kiểm tra bệnh tâm thần với giáo viên

Photo : YONHAP News

Cả hai đảng cầm quyền và đối lập Hàn Quốc đều đang bắt tay vào việc lập dự luật nhằm tăng cường hệ thống kiểm tra bệnh tâm thần đối với giáo viên, sau vụ một giáo viên có tiền sử bệnh trầm cảm đâm chết học sinh tiểu học ở thành phố Daejeon gây rúng động toàn xã hội vào ngày 10/2 vừa qua.Đảng Sức mạnh quốc dân ngày 13/2 công bố sẽ lập "Luật Ha-neul" (tên của nạn nhân), có nội dung bắt buộc kiểm tra bệnh lý về tâm thần trước và sau khi tuyển dụng giáo viên.Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Sức mạnh quốc dân Kwon Young-se trong cuộc họp cùng ngày cho biết dự luật sẽ bao gồm việc thiết lập hệ thống quản lý tổng hợp liên quan tới sức khỏe tinh thần của các giáo viên, giúp các giáo viên có thể được điều trị mà không gặp phải bất lợi nào. Nếu phát hiện giáo viên có triệu chứng liên quan thì cần phải loại trừ giáo viên đó khỏi công việc chuyên môn và để họ tham gia chương trình điều trị.Ông Kwon nhấn mạnh trường học phải là nơi an toàn cho trẻ nhỏ hơn bất cứ nơi nào khác. Phụ huynh luôn tin tưởng trường học sẽ đảm bảo an toàn cho con em mình. Nếu niềm tin xã hội này bị rạn nứt thì giáo dục sẽ không thể đứng vững. Đặc biệt, trong vụ việc thương tâm vừa qua, rõ ràng giáo viên đó đã có dấu hiệu bất thường từ trước, nhưng các biện pháp an toàn lại không được triển khai, dẫn tới bi kịch.Ông Kwon chỉ ra rằng tỷ lệ giáo viên tiểu học phải điều trị bệnh trầm cảm đã tăng vọt từ 16,4 người trên 1.000 giáo viên vào năm 2018 lên 37,2 người trên 1.000 giáo viên vào năm 2023. Do đó, cần kiểm tra toàn diện sức khỏe tinh thần của giáo viên, cũng như công tác quản lý nhân lực của trường học.Về phần mình, đảng đối lập Dân chủ đồng hành cũng tuyên bố đang xúc tiến một dự luật, có nội dung về việc bắt buộc các trường hợp giáo viên không thể thực hiện hoạt động giảng dạy một cách bình thường phải chịu thẩm định tại Ủy ban thẩm định giáo viên mắc bệnh.Nghị sĩ Moon Jeong-bog của đảng Dân chủ đồng hành thuộc Ủy ban Giáo dục Quốc hội trong cuộc họp điều phối chính sách cùng ngày cho biết sẽ cho ban hành "Luật Ha-neul" để chăm lo sức khỏe tinh thần cho các giáo viên, thiết lập các biện pháp can thiệp khẩn cấp khi cần thiết.Ngoài ra, dự luật cũng sẽ cải thiện, siết chặt tiêu chuẩn thẩm định khi giáo viên quay trở lại bục giảng sau một thời gian nghỉ việc để điều trị bệnh tâm thần, trải qua quy trình phỏng vấn, đánh giá riêng biệt thay vì chỉ nộp giấy chẩn đoán của bác sĩ.