Hơn 40% chuyên gia nhận định Hàn Quốc có thể vũ trang hạt nhân trong vòng 10 năm tới

Photo : KBS News

Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), tổ chức nghiên cứu chính sách của Mỹ, đã công bố kết quả khảo sát "Dự báo toàn cầu năm 2025", được thực hiện vào cuối năm ngoái với 357 chuyên gia chiến lược từ 60 quốc gia trên toàn thế giới.Kết quả cho thấy 40,2% số người được hỏi cho rằng Hàn Quốc có khả năng cao vũ trang hạt nhân trong vòng 10 năm tới, đứng thứ ba sau 72,8% của Iran và 41,6% với Ả-rập Xê-út. Xếp sau Seoul là Nhật Bản với 28,6%; Ukraine và Đài Loan lần lượt là 14,9% và 7,9%.So với kết quả khảo sát một năm trước đó, tỷ lệ đự doán Hàn Quốc vũ trang hạt nhân trong vòng một thập kỷ tới đã tăng 14,8%; Ả-rập Xê-út tăng 2%; Nhật Bản cũng tăng 9,3%, ngược lại Iran giảm nhẹ 0,7%.Dự đoán về khả năng Seoul sở hữu vũ khí hạt nhân tăng lên được cho là nhằm phản ánh bối cảnh hiện tại như việc Bắc Triều Tiên đã đẩy cao năng lực hạt nhân, tên lửa và thiết lập quan hệ đồng minh quân sự với Nga trong vòng một năm qua; hệ thống giám sát việc miền Bắc thực hiện các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc suy giảm đã đẩy mối uy hiếp hạt nhân ngày càng tăng; cũng như tỷ lệ ủng hộ Hàn Quốc tự vũ trang hạt nhân đã vượt quá 50% trong một số cuộc khảo sát dư luận trong nước.Khi được hỏi về quốc gia có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong vòng 10 năm tới, 24,2% chuyên gia chọn Bắc Triều Tiên, đứng thứ hai sau 25,9% của Nga. Tỷ lệ này tăng 9% so với mức 15,2% trong cuộc khảo sát năm trước đó. Có thể thấy số chuyên gia dự đoán khả năng trang bị vũ khí hạt nhân của Seoul và khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đã tăng lên đáng kể.Ngoài ra, 12,3% người tham khảo sát cho rằng Israel cũng là nước có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong vòng 10 năm tới, tiếp đến là Trung Quốc 6,3%, Mỹ 5,1%, Pakistan và Ấn Độ lần lượt là 3,1% và 1,7%. Trong khi đó, tỷ lệ chuyên gia cho rằng vũ khí hạt nhân sẽ không được sử dụng trong thập kỷ tới giảm từ 63,4% vào một năm trước xuống còn 51,6%. Tỷ lệ dự đoán các tổ chức khủng bố sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân cũng giảm nhẹ từ 19,6% xuống 18,8%.Mặt khác, 45,9% chuyên gia dự đoán Nga, Iran, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên có thể trở thành đồng minh chính thức vào năm 2035, cao hơn tỷ lệ 23,4% cho rằng không chắc chắn, và 30,7% người trả lời là không có khả năng. Ngoài ra, 60,9% chuyên gia cho rằng Mỹ sẽ duy trì mối quan hệ với các đồng minh và đối tác an ninh tại châu Âu, châu Á và Trung Đông, giảm đáng kể so với tỷ lệ 78,7% của năm trước.Cuộc khảo sát lần này được thực hiện sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5/11 năm ngoái. Vì vậy, kết quả được cho là chịu ảnh hưởng đáng kể bởi chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump.