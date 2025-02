Philippines đề xuất để Hàn Quốc gia nhập vào cơ chế thảo luận an ninh SQUAD

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Romeo Brawner trong một bài phát biểu ngày 12/2 (giờ địa phương) cho biết Philippines đang cố gắng để Hàn Quốc gia nhập vào cơ chế thảo luận an ninh không chính thức "SQUAD". Tuy nhiên, ông Brawner đã không đề cập cụ thể đến phản ứng của Hàn Quốc hay các chi tiết liên quan.SQUAD là một cơ chế thảo luận an ninh không chính thức của Mỹ, Nhật Bản, Australia và Philippines, nhằm tăng cường hợp tác an ninh để đối phó với Trung Quốc tại các khu vực như biển Hoa Đông (Việt Nam gọi là biển Đông).Vào tháng 4 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật Bản, Australia và Philippines đã tổ chức hội đàm 4 bên tại Hawaii (Mỹ), nhất trí gia tăng các cuộc tập trận chung trên biển Hoa Nam nhằm tăng cường kiềm chế Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng SQUAD vào tháng 11 cùng năm cũng đã có cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc tại Viêng Chăn (Lào) để thảo luận về hợp tác an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và khẳng định lại cam kết hợp tác trong tương lai.Hàn Quốc hiện đang tăng cường hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, nhưng chủ yếu tập trung vào mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên và không tham gia các cuộc tập trận chung trên biển Đông.