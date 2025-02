Giá vàng tăng vọt, tình trạng khan hiếm vàng trên thị trường Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Giới tài chính Hàn Quốc ngày 12 /2 cho biết Tổng công ty đúc tiền, bảo mật in ấn và chế tác thẻ nhận diện (KOMSCO) đã gửi công văn tới các ngân hàng thương mại lớn trong nước yêu cầu dừng bán vàng. Trên trang chủ của cơ quan này cũng thông báo về việc tạm dừng bán vàng do vấn đề cung cầu nguyên liệu vàng, cam kết sẽ nỗ lực để nối lại giao dịch vàng trong thời gian sớm nhất.Do đó, giao dịch vàng tại các ngân hàng thương mại đang gặp trở ngại. Mặc dù các ngân hàng đang lấy nguồn cung vàng từ Sàn giao dịch vàng Hàn Quốc để thay thế, nhưng một số ngân hàng trên thực tế đã dừng các giao dịch của khách hàng cá nhân, như chỉ cung cấp vàng thỏi loại 1 kg.Các ngân hàng như Shinhan, Nonghyup vẫn đang bán vàng bình thường nhưng dự kiến quá trình gửi hàng cho khách hàng sẽ bị chậm từ khoảng một đến hai tuần do tình hình cung cầu thời gian tới.Do giá vàng tăng vọt và nhu cầu tăng cao, lượng khách hàng tìm tới các cửa hàng vàng bạc để mua vàng tích trữ với mục đích đầu tư cũng tăng theo, dẫn tới tình trạng khan hiếm vàng trên diện rộng.Theo Sở giao dịch vàng Hàn Quốc, giá vàng phiên giao dịch ngày 11/2 là 156.230 won (107,9 USD)/g với loại vàng miếng 100g, mức cao kỷ lục tính từ khi Hàn Quốc mở cửa thị trường vàng vào tháng 3/2014, phiên phá kỷ lục thứ hai sau tháng 10 vừa qua. Giá vàng thỏi 1 kg phiên giao dịch ngày 11/2 là 159.410 won (110,1 USD)/g, cũng liên tục ghi nhận mức cao kỷ lục nhiều ngày liên tiếp.Giá trị giao dịch vàng cũng đang liên tiếp xác lập kỷ lục mới những ngày qua. Trong phiên giao dịch ngày 5/2, giá trị giao dịch vàng đạt 108,8 tỷ won (75,1 triệu USD), lần đầu cán mốc 100 tỷ won và vẫn cao hơn ngưỡng này trong các phiên tiếp theo đó.Vàng leo giá và khan hiếm được phân tích là vì nhu cầu đầu tư vào vàng như một tài sản an toàn tăng vọt, do bất ổn lan rộng trên phạm vi toàn cầu, khởi nguồn từ cuộc chiến thuế quan của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.Giới chuyên gia chứng khoán phân tích giá vàng sẽ còn tăng cao trong thời gian tới. Giá vàng quốc tế phiên giao dịch 10/2 đã vượt 2.911 USD/ounce, lần thứ 7 trong năm phá kỷ lục. Nhiều dự báo cho rằng giá vàng sẽ sớm vượt mốc 3.000 USD/ounce.