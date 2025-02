Ngoại trưởng Hàn-Mỹ nhóm họp bên lề Hội nghị an ninh Munich

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ hội đàm vào ngày 15/2 (giờ địa phương) bên lề Hội nghị an ninh Munich (MSC), hội nghị an ninh quốc tế lớn nhất châu Âu được tổ chức tại Đức. Đây sẽ là cuộc hội đàm đầu tiên giữa Ngoại trưởng hai nước kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai.Cuộc hội đàm lần này được kỳ vọng sẽ là cơ hội quý giá để Hàn Quốc lắng nghe các sáng kiến về kinh tế và an ninh của Chính phủ Tổng thống Trump, cũng như trình bày về lập trường của mình. Đặc biệt, cuộc gặp này càng mang ý nghĩa quan trọng hơn trong bối cảnh lãnh đạo hai nước vẫn chưa có cuộc điện đàm, do Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang bị xét xử luận tội.Dự kiến Ngoại trưởng hai nước sẽ trao đổi về các vấn đề như quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, vấn đề Bắc Triều Tiên và hợp tác kinh tế. Trước tiên, hai bên có thể sẽ tái khẳng định về việc duy trì đường lối tăng cường quan hệ đồng minh trong nhiệm kỳ mới của ông Trump.Việc điều phối chính sách với Bắc Triều Tiên nhằm phi hạt nhân hóa toàn diện miền Bắc cũng là một nghị sự quan trọng. Hiện tại, Chính phủ mới của Washington vẫn chưa công bố cụ thể về chính sách với Bình Nhưỡng, nên Seoul dự kiến sẽ trình bày đầy đủ về lập trường của mình để Mỹ phản ánh tối đa vào các chính sách mới. Bộ trưởng Cho có thể cũng sẽ nhấn mạnh về việc hai bên cần tham vấn đầy đủ, nhằm giảm bớt lo ngại Hàn Quốc có thể bị gạt "ra rìa" trong quá trình Mỹ xúc tiến đối thoại với Bắc Triều Tiên.Ngoài ra, có thể Bộ trưởng hai nước sẽ thảo luận liên quan tới việc Tổng thống Donald Trump áp thuế 25% đối với mặt hàng thép và nhôm, công bố sẽ áp thuế đối ứng với tất cả các nước.Để đối phó với sức ép nâng khoản đóng góp chi phí phòng thủ của Seoul, điều mà Tổng thống Trump luôn nhấn mạnh, Bộ trưởng Cho được cho là sẽ nhấn mạnh về sự đóng góp đầy đủ của Hàn Quốc trong quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, hay việc các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tích cực đầu tư tại Mỹ.Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại rằng cuộc hội đàm sắp tới sẽ chỉ kéo dài 30 phút, nên hai bên sẽ khó trao đổi sâu về nhiều chủ đề khác nhau.Mặt khác, Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật cũng sẽ nhóm họp ba bên bên lề Hội nghị an ninh Munich. Một quan chức Bộ Ngoại giao bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để ba nước thảo luận về phương án phát triển hợp tác ba bên, đối phó với vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, tình hình khu vực, tăng cường hợp tác an ninh kinh tế.