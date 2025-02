Lao động có việc làm tại Hàn Quốc tháng 1/2025 tăng 135.000 người

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 14/2 công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 1/2025". Theo đó, số người có việc làm trong tháng vừa qua là 27.878.000 người, tăng 135.000 người so với cùng kỳ năm trước. Số người có việc làm đã quay trở lại đà tăng sau một tháng kể từ khi giảm 52.000 người vào tháng 12 năm ngoái.Xét theo ngành nghề, số lao động có việc làm trong ngành xây dựng giảm 169.000 người, mức giảm lớn nhất kể từ khi lập số liệu thống kê liên quan vào năm 2013. Số người có việc làm trong ngành xây dựng giảm 9 tháng liên tiếp với mức giảm ngày càng lớn do tình hình suy thoái trong ngành. Ngoài ra, số lao động trong ngành bán buôn và bán lẻ cũng giảm 91.000 người, ngành chế tạo giảm 56.000 người.Ngược lại, số người có việc làm trong ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội tăng 119.000 người; ngành dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật tăng 98.000 người, công nghệ thông tin tăng 81.000 người.Đặc biệt, số thanh niên có việc làm giảm 218.000 người, mức giảm lớn nhất sau khi giảm 314.000 người vào tháng 1/2021, do sự sụt giảm dân số trong nhóm này. Cụ thể, dân số thanh niên vào tháng trước đã giảm 220.000 người so với cùng kỳ năm 2024.Tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 15 tuổi đạt 61%, không thay đổi so với một năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ tuyển dụng thanh niên giảm 1,5% xuống còn 44,8%.Số người thất nghiệp trong tháng 1 là 1.083.000 người, tăng 11.000 người so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc tháng vừa qua vẫn giữ ở mức 3,7%, không thay đổi so với năm tháng 1/2024.