Photo : YONHAP News

Trong phiên thảo luận về vấn đề an ninh khu vực châu Á và châu Âu trong Hội nghị an ninh Munich lần thứ 61 diễn ra tại Đức, Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul ngày 15/2 (giờ địa phương) cho biết việc Bắc Triều Tiên điều quân hỗ trợ Nga đã khiến cho cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài thêm.Bộ trưởng Cho cho biết chưa từng có tiền lệ quân đội châu Á tham chiến ở châu Âu theo yêu cầu của một quốc gia châu Âu. Ông cảnh báo hành động này của Bình Nhưỡng không chỉ đe dọa an ninh châu Âu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều nơi, trong đó có khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Cho còn chỉ trích Bắc Triều Tiên đang tìm cách nhận hỗ trợ quân sự từ Nga để tăng cường khả năng uy hiếp đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và các quốc gia khác. Điều này càng làm cản trở nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc chấm dứt cuộc chiến Nga-Ukraine.Tại cuộc thảo luận, Ngoại trưởng Nhật Bản Iwaya Takeshi và Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Judith Collins cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì hợp tác giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đối tác tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ hợp tác quân sự Nga-Triều.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đánh giá việc Ngoại trưởng Cho Tae-yul tham dự Hội nghị an ninh Munich lần này là cơ hội để nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về mối đe dọa đang gia tăng từ hợp tác quân sự Nga-Triều. Đây cũng là dịp để Seoul thể hiện trách nhiệm và vai trò trong việc giải quyết các vấn đề an ninh quan trọng trên bán đảo Hàn Quốc, cũng như toàn cầu.Hội nghị an ninh Munich là hội nghị an ninh quốc tế lớn nhất châu Âu được tổ chức từ năm 1963. Sự kiện lần này quy tụ hơn 1.100 quan chức cấp cao, gồm các nguyên thủ quốc gia, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng từ nhiều nước trên thế giới.