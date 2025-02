Ngoại trưởng Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hợp tác song phương

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yul và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio ngày 15/2 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp gỡ bên lề Hội nghị an ninh Munich (MSC) tại Đức. Tại đây, quan chức hai nước đã thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng như đồng minh Hàn-Mỹ, vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật và hợp tác kinh tế.Ngoại trưởng Cho đã nêu bật kết quả đầu tư của Hàn Quốc với Mỹ, nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh vững chắc giữa hai nước. Đáp lại, Ngoại trưởng Rubio cũng bày tỏ niềm tin đối với Quyền Tổng thống Choi Sang-mok và sự bền chặt của đồng minh song phương.Hai bên cũng tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn miền Bắc và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong vấn đề này. Đặc biệt, Mỹ đã trấn an Hàn Quốc trước lo ngại về khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể bỏ qua Seoul để trực tiếp đàm phán với Bình Nhưỡng.Hàn Quốc cũng bày tỏ lập trường về chính sách thuế quan của Mỹ. Ông Cho nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thảo luận chặt chẽ giữa hai nước để tìm giải pháp có lợi cho cả hai bên. Về phần mình, ông Rubio cho biết sẽ chuyển ý kiến này đến các cơ quan liên quan của Mỹ. Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết phía Mỹ vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu xem xét vấn đề thuế quan, và Seoul kỳ vọng sẽ tiếp tục thảo luận chặt chẽ với Washington về vấn đề này.Mặt khác, Bộ trưởng Cho Tae-yul cũng đề cập đến đóng góp của Hàn Quốc đối với Mỹ, phù hợp với chính sách mở rộng chia sẻ gánh nặng với đồng minh của chính quyền Tổng thống Trump. Theo đó, Seoul kêu gọi Washington duy trì môi trường thuận lợi để những thành quả này tiếp tục được mở rộng.Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực chiến lược như công nghiệp đóng tàu, năng lượng điện hạt nhân, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, vấn đề chia sẻ chi phí quân sự cho quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã không được đề cập trong buổi hội đàm lần này.Trong bài phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich, Ngoại trưởng Cho Tae-yul còn nhấn mạnh Hàn Quốc có thể nâng cấp mối quan hệ đồng minh với Mỹ, đồng thời cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng Seoul có những giới hạn nhất định trong việc đáp ứng yêu cầu của Bắc Kinh liên quan đến các vấn đề an ninh.