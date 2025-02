Báo Hong Kong:

Photo : YONHAP News

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hong Kong ngày 15/2 đã có bài viết về sự nổi lên của vũ khí Hàn Quốc tại các nước Đông Nam Á. Bài viết chỉ ra rằng Trung Quốc là nguồn cung cấp vũ khí chính tại khu vực Đông Nam Á, nhưng do mâu thuẫn địa chính trị nên các quốc gia khu vực này đang tìm kiếm nguồn cung vũ khí mới, mở rộng cơ hội nhanh chóng cho vũ khí của Hàn Quốc với tính năng vượt trội cùng giá thành hợp lý, ít gánh nặng do rủi ro địa chính trị.Xu hướng này đang trở nên rõ rệt hơn khi căng thẳng quân sự gia tăng trên vùng biển Đông (Trung Quốc gọi là Hoa Nam). Bắc Kinh khẳng định khoảng 90% diện tích vùng biển Hoa Nam là thuộc chủ quyền của nước này, gây ra mâu thuẫn với các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia, Brunei.Trong đó, Philippines hiện đang tiến hành đàm phán mua thêm 12 máy bay chiến đấu FA-50 của Hàn Quốc mà nước này nhập khẩu vào năm 2014 và đang sử dụng; đồng thời dự kiến cho tới năm 2028 sẽ triển khai hơn 12 tàu chiến Hàn Quốc, bao gồm 6 tàu tuần tra xa bờ (OPV). Trong khi đó, Việt Nam đã hoàn tất đàm phán về việc mua khoảng 20 pháo tự hành K9 của Hàn Quốc và dự kiến sẽ sớm tiến đến ký kết hợp đồng.Thái Lan vốn từng là khách hàng nhập khẩu vũ khí Trung Quốc lớn nhất tại khu vực. Tuy nhiên, sau thất bại trong việc nhập tàu ngầm Trung Quốc do lệnh cấm vận từ Liên minh châu Âu đối với Bắc Kinh vào năm 2023 khiến việc sản xuất trở nên bất khả thi, nước này có thể sẽ không tiếp tục mua vũ khí của Trung Quốc nữa.Các chuyên gia phân tích rằng trước đây, Trung Quốc có thể xuất khẩu vũ khí sang các quốc gia Đông Nam Á nhờ các yếu tố chính trị như "mối quan hệ căng thẳng với phương Tây", sự liên kết chặt chẽ về kinh tế, hay kinh nghiệm sử dụng vũ khí Liên Xô tương thích với vũ khí Trung Quốc. Tuy nhiên, những động lực này gần đây đang yếu dần.Ngoài ra, vũ khí của Hàn Quốc có ưu điểm là chất lượng vượt trội trong khi giá thành lại rẻ hơn so với các nước phương Tây như Mỹ, hiệu quả chuyển giao cũng cao. Việc nhập vũ khí từ Hàn Quốc cũng hầu như không bị vướng đến các vấn đề địa chính trị trong khu vực so với việc nhập vũ khí từ Mỹ, Trung Quốc hay Nga.