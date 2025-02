Nhu cầu mua vàng tại Hàn Quốc tăng cao kỷ lục trong nửa đầu tháng 2

Photo : YONHAP News

Trong vòng từ ngày 1-13/2, 5 ngân hàng thương mại lớn của Hàn Quốc (Kookmin, Shinhan, Hana, Woori, Nonghyup) đã bán ra 40,6 tỷ won (28,2 triệu USD) vàng miếng, cao gấp ba lần so với lượng bán ra cùng kỳ tháng 1, và gấp 20 lần so với cùng kỳ một năm trước.Do tình trạng khan hiếm vàng, nhu cầu đổ dồn vào sản phẩm thay thế là "Gold Banking", nơi khách hàng có thể mua bán vàng thông qua tài khoản.Tính đến ngày 13/2, số dư "Gold Banking" tại ba ngân hàng Kookmin, Shinhan và Woori là 896,9 tỷ won (622,8 triệu USD), cao kỷ lục. Hai ngân hàng còn lại là Hana và Nonghyup không có sản phẩm này.Sức hút đầu tư vào vàng còn "tràn" sang cả mặt hàng bạc. Trong vòng từ ngày 1-13/2, các ngân hàng Kookmin, Shinhan, Woori và Nonghyup đã bán ra 520 triệu won (361.100 USD) bạc, tăng hơn 15 lần so với cùng kỳ tháng trước. Ngân hàng Hana không bán bạc.Do nguồn cung bạc cũng không đáp ứng đủ nhu cầu, hai ngân hàng Shinhan và Nonghyup ngày 14/2 đã phải dừng bán bạc miếng và ngân hàng Kookmin ngừng bán từ ngày 17/2.Trước nhu cầu đầu tư vàng trong nước tăng mạnh, giá vàng giao ngay tại Sở giao dịch vàng Hàn Quốc đã cao hơn giá vàng quốc tế gần hai tuần nay.Cụ thể, giá mỗi gram vàng ròng 99,99% loại vàng thỏi 1 kg trên thị trường vàng vào 1 giờ chiều ngày 14/2 được giao dịch là 168.200 won (116,8 USD), tăng 3,8% so với phiên trước. Cùng thời điểm trên, giá vàng quốc tế quy đổi sang tiền won là 135.000 won (90,2 USD) mỗi gram, có nghĩa là giá vàng Hàn Quốc cao hơn khoảng 24% so với giá vàng quốc tế. Tuy nhiên, tới cuối phiên, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế giảm nhẹ xuống còn 20,13%, lần đầu tiên trong lịch sử chênh tới hơn 20% kể từ khi Hàn Quốc mở cửa Sở Giao dịch vàng vào năm 2014.