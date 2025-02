Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc mở thêm hai phiên xét xử luận tội Tổng thống trong tuần này

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã chỉ định thêm hai phiên biện hộ xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol về vụ thiết quân luật vào các ngày 18 và 20/2.Trong phiên biện hộ thứ 9 diễn ra vào ngày 18/2, Tòa án sẽ lắng nghe lập trường của phía Quốc hội và Tổng thống về việc điều tra chứng cứ và lý do luận tội ông Yoon. Tiếp theo vào phiên biện hộ thứ 10 diễn ra vào ngày 20/2, Tòa án sẽ tiến hành thẩm vấn nhân chứng gồm Thủ tướng Han Duck-soo, cựu Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) Hong Jang-won, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Cho Ji-ho.Trước đó, Tòa án Hiến pháp từng bác đề nghị triệu tập nhân chứng là Thủ tướng Han của ông Yoon. Tuy nhiên, lần này Tòa đã chấp thuận đề nghị của phía Tổng thống, được cho là do ông Yoon liên tục đặt vấn đề một cách mạnh mẽ về quyết định bác bỏ và quá trình xét xử của Tòa án.Trong phiên thẩm vấn Thủ tướng Han với tư cách là nhân chứng, tính hợp pháp của cuộc họp Nội các vào ngày thiết quân luật dự kiến sẽ là điểm tranh cãi, còn đối với cựu Giám đốc Hong là về lời khai mâu thuẫn với Giám đốc NIS Cho Tae-yong liên quan đến bản danh sách các nhân vật mà Tổng thống chỉ thị bắt giữ hôm thiết quân luật.Cũng có khả năng Giám đốc Cảnh sát Cho Ji-ho, người có dính líu tới nghi ngờ về bản danh sách trên sẽ tiếp tục không trình diện với lý do đang điều trị bệnh ung thư.Có vẻ như lần này Tòa án Hiến pháp sẽ yêu cầu các bên phải tuân thủ đúng thời gian thẩm vấn mỗi nhân chứng là 1 tiếng 30 phút và hạn chế đặt câu hỏi vượt ngoài phạm vi tranh cãi.Mặt khác, phía Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đề nghị Tòa án Hiến pháp dời phiên biện hộ thứ 10 ngày 20/2, do trùng với phiên trù bị xét xử hình sự đầu tiên và có thể Tòa án sẽ chấp thuận đề nghị này.