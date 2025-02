Photo : YONHAP News

Tham dự một buổi thảo luận do Câu lạc bộ các nhà ngôn luận Hàn Quốc (Kwanhun Club) tổ chức vào ngày 17/2, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Kwon Young-se nhận định ở thời điểm hiện tại, Tổng thống Yoon Suk Yeol hiện không cân nhắc tới việc xin từ chức. Theo ông, dù Tổng thống xin từ chức đi chăng nữa thì cũng không thể "dẹp yên" mọi vấn đề.Phát biểu trên được ông Kwon đưa ra khi nhận câu hỏi về ý kiến của ông này đối với phương án Tổng thống Yoon tự xin từ chức như một giải pháp chính trị, bởi nếu Tòa án Hiến pháp ra phán quyết vụ xét xử luận tội thì sẽ có thể dẫn tới xung đột giữa phe tán thành và phản đối trong dư luận.Chủ tịch Kwon nhắc đến việc nhóm luật sư của Tổng thống đã cảnh báo "sẽ có thể đưa ra một quyết định quan trọng". Ông khẳng định đây là vấn đề chỉ đích thân Tổng thống mới có thể hạ quyết tâm chứ không phải do các nhóm luật sư có thể làm.Tuy nhiên, ông Kwon cho rằng xét tới thực tế hiện nay thì Tổng thống không cân nhắc tới phương án này, và dù Tổng thống có cân nhắc từ chức thì theo ông, đó không phải là một giải pháp đúng đắn.Chủ tịch Kwon công nhận rõ ràng Tổng thống đã sai lầm khi ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12 năm ngoái. Đây là một bước đi thái quá, không đúng đắn kể cả nếu xét tới hàng loạt hành vi sai trái của đảng đối lập Dân chủ đồng hành trước đó. Tuy nhiên, ông Kwon từ chối đưa ra bình luận về tính vi hiến của quyết định thiết quân luật do Tòa án Hiến pháp vẫn đang xét xử luận tội Tổng thống.Ông Kwon Young-se cũng cho biết sẽ không tham gia bỏ phiếu biểu quyết nghị quyết yêu cầu Tổng thống bãi bỏ lệnh thiết quân luật nếu ông có mặt tại Quốc hội vào hôm đó. Chủ tịch Kwon cho rằng cựu Chủ tịch đảng cầm quyền Han Dong-hoon đã đưa ra phán đoán hơi vội vàng khi quy kết việc thiết quân luật là "vi hiến và vi phạm pháp luật" chỉ dựa vào những thông tin tương tự với những điều mà ông Kwon được biết.