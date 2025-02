51,5% cử tri Hàn Quốc ủng hộ thay đổi chính quyền hiện tại

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 17/2 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành với 1.000 cử tri trên toàn quốc trong vòng từ ngày 13-14/2 (độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%).Kết quả cho thấy có 44,5% cử tri ủng hộ "mong muốn duy trì chính quyền hiện tại", giảm 0,7% so với cuộc thăm dò trước đó. Và 51,5% cử tri tán thành "thay đổi chính quyền hiện tại", tăng 2,3%. 4% cử tri không đưa ra ý kiến.Trong vòng ba tuần trước, tỷ lệ cử tri ủng hộ duy trì và thay đổi chính quyền hiện tại nằm trong phạm vi sai số, nhưng tuần này đã tăng lên thành 7%, vượt ra khỏi phạm vi sai số. Tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân trong tuần này đạt 41,4%, giảm 1,4% so với cuộc khảo sát trước, đảng đối lập Dân chủ đồng hành là 43,1%, tăng 2,3%. Chênh lệch giữa hai đảng cũng ​ba tuần liên tiếp trong phạm vi sai số là 1,7%. Trong đó, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền đã giảm ba tuần liên tiếp. 93,4% cử tri ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân mong muốn duy trì chính quyền hiện tại. 94,6% cử tri ủng hộ đảng đối lập muốn thay đổi chính quyền.Tỷ lệ ủng hộ đảng Sức mạnh quốc dân tiếp tục cầm quyền đạt mức cao ở khu vực thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang (57,4%) hay thành phố Busan, Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang (52,6%). Ngược lại, cử tri vùng Honam (tỉnh Nam Bắc Jeolla, thành phố Gwangju) có tỷ lệ tán thành việc thay đổi chính quyền, tức đảng đối lập cầm quyền, cao nhất (64,8%), sau đó là thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi (55%).Xét theo độ tuổi, nhóm cử tri trên 70 tuổi và ngoài 60% thiên về ủng hộ duy trì chính quyền hiện tại (lần lượt là 57,7% và 51%). Cử tri ngoài 40 tuổi và 20 tuổi ủng hộ quan điểm thay đổi chính quyền hiện tại với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 66,4% và 51%.Trong câu hỏi giả định về trường hợp Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol và tiến hành bầu cử Tổng thống sớm, 43,3% cử tri cho rằng Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung là người thích hợp nhất, tiếp theo là Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Kim Moon-su 18,1%, Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon 10,3%.Cuộc thăm dò trên có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, và được đăng tải cụ thể trên Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).