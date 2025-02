Số lượng thí sinh thi lấy chứng chỉ bác sĩ chuyên khoa vòng 1 năm 2025 tại Hàn Quốc giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Giới y tế ngày 17/2 cho biết kỳ thi lấy chứng chỉ bác sĩ chuyên khoa vòng 1 được tổ chức vào ngày 14/2 có 534 người tham gia, trong đó có 500 người đỗ, tương đương với 93,6%.Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KAMS) cho biết số lượng thí sinh dự thi lần này chỉ bằng 19% so với 2.782 người tham gia thi lấy chứng chỉ bác sĩ chuyên khoa vào năm trước. Số lượng thí sinh giảm mạnh là do nhiều bác sĩ nội trú đã bỏ dở quá trình đào tạo để phản đối chính sách tăng chỉ tiêu tuyển sinh đại học ngành Y của Chính phủ.Tổng số thí sinh đỗ trong vòng 1 vào năm 2024 là 2.718 người , tương đương 97,7%. Tuy nhiên, số người đỗ năm nay chỉ bằng 18% so với năm trước. 500 thí sinh đỗ vòng 1 năm nay cùng với 22 người bị trượt ở vòng cuối trong đợt thi vào năm ngoái sẽ tham gia thi vòng 2 từ ngày 18-21/2.Khác với vòng 1 do KAMS trực tiếp tổ chức và ra đề, vòng 2 sẽ do Hiệp hội của từng chuyên khoa phụ trách. Tại Hàn Quốc, để trở thành bác sĩ chuyên khoa, các bác sĩ phải hoàn thành một năm thực tập và 3-4 năm nội trú trước khi tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ bác sĩ chuyên khoa.Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết tính đến ngày 13/2, tỷ lệ bác sĩ nội trú quay trở lại làm việc tại 221 bệnh viện đào tạo trên toàn quốc chỉ đạt 8,7%.