Hàn Quốc lập đối sách xuất khẩu, đối phó với cuộc chiến thuế quan của Mỹ

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 18/2, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok chỉ ra rằng Chính phủ của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức phát động cuộc chiến thuế quan, đặt xuất khẩu của Hàn Quốc vào trạng thái báo động. Mỹ cũng đang đếm ngược để đánh thuế với mặt hàng ô tô cùng chíp bán dẫn, hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, và năng lực ứng phó thương mại của Chính phủ Seoul đang được thử thách toàn diện.Trong thời gian qua, Chính phủ đã xem xét kỹ lưỡng mọi kịch bản, trao đổi chặt chẽ với các doanh nghiệp xuất khẩu và chuẩn bị đối sách thương mại. Cả Chính phủ và doanh nghiệp đều đang đoàn kết, tích cực triển khai các hoạt động tiếp xúc với Chính phủ Mỹ. Phái đoàn kinh tế bao gồm Giám đốc điều hành 20 tập đoàn trong nước sẽ lên đường thăm Mỹ trong vòng hai ngày từ ngày 19/2, dự kiến đóng vai trò là chốt đầu cầu cho hợp tác thương mại song phương, trước thềm Chính phủ hai nước tiến tới thảo luận chính thức.Quyền Tổng thống nhấn mạnh cách thức đối phó với cuộc chiến thương mại Mỹ sẽ quyết định vận mệnh mỗi quốc gia. Chính phủ và doanh nghiệp tư nhân phải đoàn kết để vượt qua cuộc khủng hoảng thương mại hiện nay, biến đây thành cơ hội để củng cố hơn nữa vị thế là cường quốc xuất khẩu của Hàn Quốc.Chiều cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố "Đối sách xuất khẩu liên ngành khẩn cấp", có nội dung chính là mở rộng hỗ trợ cho các doanh nghiệp gặp thiệt hại từ chính sách thuế quan mới của Mỹ quay trở về đầu tư trong nước.Theo đó, các doanh nghiệp này sẽ được mở rộng ưu đãi từ Chính phủ, như miễn điều kiện về tái cơ cấu cơ sở kinh doanh tại nước ngoài (thanh lý, chuyển nhượng, thu hẹp) khi xét hưởng trợ cấp cho tới năm 2026. Tỷ lệ hỗ trợ vốn đầu tư được cộng thêm 10% so với mức tối đa là 45% hiện nay, áp dụng với những doanh nghiệp được công nhận là bị thiệt hại do biện pháp thuế quan và quay trở về nước. Nếu dịch chuyển trên hai doanh nghiệp về nước thì tỷ lệ hỗ trợ sẽ áp thêm 10% thay vì 5% như hiện hành.Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ về bảo hiểm thương mại cho các doanh nghiệp xuất khẩu chịu thiệt hại do hàng rào thuế quan và thương mại, như nâng hạn mức bảo hiểm thương mại lên tối đa gấp hai lần, rút ngắn thời gian thẩm định và chi trả bảo hiểm cho những doanh nghiệp hủy hoặc thay đổi hợp đồng xuất khẩu, hay không thu hồi được tiền thanh toán đơn hàng xuất khẩu do thuế quan.