Thị phần tivi Samsung duy trì vị trí dẫn đầu thế giới 19 năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Công ty khảo sát thị trường Omdia của Anh ngày 18/2 công bố số liệu cho biết thị phần doanh thu của hãng điện tử Samsung trên thị trường tivi toàn cầu năm 2024 chiếm 28,3%, đứng đầu thế giới 19 năm liên tiếp kể từ năm 2006.Điện tử Samsung từng tuyên bố dẫn đầu trong thời đại của tivi trí tuệ nhân tạo (AI). Hãng đã duy trì được vị thế số một nhờ chiến lược tập trung vào các sản phẩm cao cấp như tivi màn hình chấm lượng điện tử Neo (QLED), tivi màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED), màn hình siêu lớn và tivi phong cách sống.Trong phân khúc các sản phẩm cao cấp có giá từ 2.500 USD trở lên, thị phần doanh thu của Samsung chiếm 49,6%. Ở thị trường tivi màn hình siêu lớn trên 75 inch, hãng cũng giữ vững vị trí số một với 28,7%. Ở thị trường tivi QLED thì chiếm 46,8%. Hãng đã bán được 2,75 triệu chiếc tivi QLED, chiếm 10,9% tổng thị phần tivi toàn cầu, lần đầu vượt mốc 10%. Samsung cũng bán được 1,44 triệu chiếc tivi OLED, chiếm 27,3% thị phần doanh thu. Theo đó, sản lượng của sản phẩm này tăng 42% và thị phần doanh thu cũng tăng 4,6% so với năm trước.Hãng điện tử LG đứng thứ hai với 16,1% thị phần doanh thu trên thị trường tivi toàn cầu, theo sau là hãng TCL 13,3% và Hisense là 11,7% của Trung Quốc. Trong khi đó, hãng Sony của Nhật Bản đứng thứ 5 với 5,4%.Trong năm 2024, LG bán ra thị trường khoảng 3,18 triệu chiếc tivi OLED, chiếm 52,4% thị phần toàn cầu theo sản lượng. Riêng trong quý IV/2024, hãng xuất hơn 1,1 triệu chiếc, tiếp tục duy trì vị trí số một trên thị trường này. Tỷ lệ xuất xưởng tivi OLED trên thị trường sản phẩm cao cấp có giá trên 1.500 USD của hãng đạt 45%, tăng 8,5% so với năm trước đó. Con số này trong năm nay dự kiến sẽ đạt 53,8%, vượt mốc 50%.Trong phân khúc tivi OLED màn hình siêu lớn từ 75 inch trở lên, LG chiếm 57,5% thị phần theo sản lượng. Tỷ lệ xuất xưởng loại tivi này trong thị trường tivi OLED cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 16%. Điều này cho thấy xu hướng ưa chuộng tivi có màn hình lớn ngày càng phổ biến. LG dẫn đầu phân khúc này với các sản phẩm đa dạng nhất, bao gồm các kích thước là 77 inch, 83 inch, 88 inch và 97 inch. Tổng sản lượng tivi, bao gồm cả màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED) và màn hình tinh thể lỏng (LCD) của LG trong năm 2024 đạt khoảng 22,6 triệu chiếc.Mặt khác, lượng tivi xuất xưởng toàn cầu trong năm 2024 đạt khoảng 208,83 triệu chiếc, tăng hơn 3% so với năm trước, quay trở lại đà tăng trưởng sau ba năm. Trong đó, tổng sản lượng tivi OLED xuất ra toàn cầu đạt 6,07 triệu chiếc, tăng hơn 8% so với năm 2023, vượt qua tốc độ tăng trưởng của toàn thị trường.