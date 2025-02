Mức tăng khoản vay hộ gia đình tại Hàn Quốc quý IV/2024 giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 18/2 công bố báo cáo sơ bộ về vay tín dụng hộ gia đình quý IV/2024. Theo đó, dư nợ khoản vay hộ gia đình trong quý vừa qua là 1.807 tỷ won (1,3 tỷ USD), tăng 10.600 tỷ won (7,3 tỷ USD) so với quý trước. Tuy nhiên, mức tăng này thấp hơn so với mức tăng 16.700 tỷ won (11,6 tỷ USD) trong quý III/2024.Xét theo tổ chức cho vay, mức tăng khoản vay hộ gia đình chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi ngân hàng. Quy mô vay hộ gia đình tại ngân hàng trong quý trước là 6.900 tỷ won (4,8 tỷ USD), giảm mạnh so với 22.700 tỷ won (15,7 tỷ USD) trong quý III/2024. BOK lý giải nguyên nhân là do tháng 9 cùng năm, Chính phủ áp dụng quy chế về tỷ số khả năng trả nợ (DSR) giai đoạn 2, cùng với việc các ngân hàng tăng cường quyền(quy định?) tự chủ, làm giảm quy mô vay thế chấp nhà ở.Tuy nhiên, nhu cầu vay thế chấp nhà ở từ ngân hàng đã chuyển sang các tổ chức tài chính phi ngân hàng, khiến quy mô vay nợ hộ gia đình trong quý IV/2024 tại các tổ chức này đạt 6.000 tỷ won (4,2 tỷ USD), quay trở lại xu hướng tăng sau 10 quý kể từ quý II/2022.Trong khi đó, tốc độ giảm vay thế chấp nhà ở tại các tổ chức tài chính khác như công ty bảo hiểm đã chậm lại và các khoản vay khác như vay tín dụng tăng lên, nhưng dư nợ khoản vay vẫn giảm 2.400 tỷ won (1,7 tỷ USD) so với quý trước.Mặt khác, khoản vay tín dụng hộ gia đình, bao gồm cả thanh toán qua thẻ tín dụng, trong quý IV năm ngoái tăng 2.400 tỷ won (1,7 tỷ USD) so với quý trước. Theo đó, tổng dư nợ tín dụng hộ gia đình trong quý IV đạt 1.927.300 tỷ won (1.335 tỷ USD), tăng 13.000 tỷ won (9 tỷ USD) so với quý III/2024.