Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố đối sách tăng cường an toàn tại trường học

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 18/2 công bố phương hướng ứng phó sau vụ một giáo viên có tiền sử bị trầm cảm đâm chết học sinh tại một trường tiểu học ở thành phố Daejeon gây rúng động cả nước ngày 10/2 vừa qua.Bộ sẽ xúc tiến lập "Luật Ha-neul" (tên tạm thời) với nội dung cơ quan giáo dục có quyền ra quyết định cho tạm nghỉ hoặc thôi việc đối với giáo viên có biểu hiện hung hăng hoặc khó có thể đứng lớp do mắc các bệnh lý tâm thần. Ha-neul là tên em nhỏ đã qua đời trong vụ việc thương tâm nói trên.Khi áp dụng biện pháp cách ly khẩn cấp khỏi công việc đối với giáo viên có các triệu chứng kích động do mắc bệnh tâm thần, khó đảm đương công việc một cách bình thường, nhà trường phải báo cáo với Sở Giáo dục. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục sẽ xúc tiến sửa đổi luật để có thể thực hiện cách ly trước rồi báo cáo lên Sở Giáo dục phê duyệt sau trong trường hợp khẩn cấp, và Giám đốc Sở Giáo dục có thể cách chức giáo viên đó nếu xét thấy cần thiết.Ngoài ra, Bộ Giáo dục sẽ lập ra Ủy ban đánh giá tính phù hợp của giáo viên, để xác định những giáo viên khó đứng lớp một cách bình thường do mắc các bệnh về thể chất và tinh thần, có thể ra khuyến nghị cho giáo viên đó tạm nghỉ, thôi việc hoặc điều trị tâm lý. Ngoài ra, khi giáo viên đó quay trở lại làm việc thì không chỉ phải nộp giấy chẩn đoán của bác sĩ mà còn phải trải qua quy trình xác định về mức độ hồi phục trên thực tế và khả năng đứng lớp.Bộ Giáo dục sẽ phổ biến bộ công cụ kiểm tra tâm lý giáo viên phát triển vào tháng 10 năm ngoái cho tất cả các trường trong nửa đầu năm nay, hỗ trợ về tư vấn và điều trị tâm lý cho giáo viên. Bộ cũng sẽ tăng cường việc quản lý an toàn trong trường học, như mở rộng số nơi lắp camera giám sát (CCTV) tại hành lang, cầu thang trường học và xung quanh các cơ sở chăm sóc học sinh.Với các khối lớp 1 và lớp 2 tiểu học tham gia chương trình trông trẻ sau giờ tan học tại trường, Bộ sẽ hỗ trợ nhân lực cho trường chuyên phụ trách bàn giao trực tiếp học sinh cho người bảo hộ. Ngoài ra, Bộ cũng bổ sung thêm quy định phải bố trí tối thiểu trên hai nhân lực hỗ trợ ở trường vào thời điểm từ giờ tan học là 4 giờ chiều tới khi học sinh cuối cùng trở về nhà.Bộ Giáo dục sẽ xem xét phương án kiểm tra về phẩm chất và mức độ phù hợp đối với những giáo viên phụ trách học sinh nhỏ tuổi ngay từ giai đoạn bồi dưỡng và tuyển dụng giáo viên.Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju-ho khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để xây dựng trường học an toàn cho các em học sinh. Thông qua việc xúc tiến Luật Ha-neul, Bộ sẽ nỗ lực phòng ngừa các vụ việc tương tự, xây dựng phương án thực thi hiệu quả dựa trên ý kiến từ các tổ chức giáo viên, phụ huynh.