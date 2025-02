Nhiệt độ toàn Hàn Quốc dự báo thấp hơn bình quân mọi năm tới hết tuần này

Photo : YONHAP News

Ngày 18/2 là tiết "Vũ Thủy", nghĩa là "mưa và nước", tức thời điểm khí hậu bắt đầu ấm lên, băng tuyết tan dần, nhưng thời tiết trên toàn Hàn Quốc vẫn rất lạnh. Nhiệt độ buổi sáng tại thủ đô Seoul xuống -5 độ C, thấp hơn khoảng 3 độ C so với ngày hôm trước. Nhiệt độ cảm nhận còn lạnh hơn nữa do gió thổi mạnh.Vào ban ngày, nhiệt độ tại phần lớn các địa phương trên toàn quốc thấp hơn từ 1-4 độ C so với ngày hôm trước, như thủ đô Seoul là 1 độ C. Dự kiến thời tiết lạnh thấp hơn bình quân mọi năm sẽ còn kéo dài suốt tuần này.Hiện tại, khu vực phía Đông tỉnh Gangwon và hai tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang đã được ban cảnh báo khô hanh. Dự báo số khu vực ban cảnh báo tương tự sẽ được mở rộng hơn do gió lạnh và khô còn tiếp diễn.Cho tới ngày 19/2, phần lớn các địa phương trên cả nước sẽ tiếp tục có gió thổi mạnh, đặc biệt vùng duyên hải phía Tây tỉnh Nam Chungcheong, ven biển tỉnh Bắc và Nam Jeolla, đảo Jeju có gió thổi mạnh trên 20m/s.Phải từ chiều tối thứ Hai tuần sau (24/2), nhiệt độ mới dần khôi phục về ngưỡng bình quân mọi năm và đợt lạnh lần này mới suy yếu.