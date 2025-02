Quyền Tổng thống hối thúc chính giới hợp tác thông qua các dự luật kinh tế, dân sinh

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Nội các sáng ngày 18/2, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi sang-mok nhấn mạnh chính giới phải đạt được kết quả có ý nghĩa tại cuộc họp giữa Chính phủ và Quốc hội diễn ra vào ngày 20/2, với sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội cùng Chủ tịch hai đảng đối lập và cầm quyền.Liên quan tới ý kiến lo ngại cho rằng việc áp dụng ngoại lệ chế độ làm việc tối đa 52 tiếng/tuần đối với các doanh nghiệp chíp bán dẫn theo luật đặc biệt về chíp bán dẫn có thể dẫn đến tình trạng làm việc quá giờ, Quyền Tổng thống khẳng định nếu Chính phủ và chính giới trao đổi một cách chân thành thì hoàn toàn có thể giải tỏa lo ngại này.Quyền tổng thống Choi cũng nhấn mạnh gói ba dự luật năng lượng sẽ là nền móng để phát triển ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và chíp bán dẫn. Đây là những dự luật mà chính giới không có bất đồng ý kiến lớn, nên cần nhanh chóng thông qua tại Quốc hội.Ngoài ra, Quyền Tổng thống cho rằng không có lý do gì để trì hoãn thông qua dự thảo sửa đổi Luật hạn chế đặc cách liên quan đến thuế, có nội dung khấu trừ thuế doanh nghiệp đối với những công ty mở rộng hoàn trả lợi nhuận cho cổ đông và đánh thuế riêng với thuế thu nhập từ cổ tức.Bên cạnh đó, Quyền Tổng thống khẳng định Chính phủ sẽ nỗ lực đối thoại và hợp tác với chính giới để thông qua các dự luật liên quan đến kinh tế và dân sinh. Mặt khác, ông Choi lấy làm tiếc về các sự cố an toàn xảy ra gần đây, như cháy máy bay, tai nạn tàu cá; chỉ thị các công chức luôn phải đề cao cảnh giác, nỗ lực quản lý an toàn, phòng ngừa tai nạn và sự cố.