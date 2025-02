Photo : YONHAP News

Tại phiên biện hộ thứ 9 xét xử luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol diễn ra vào ngày 18/2, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc cho phía Quốc hội và Tổng thống mỗi bên thời gian hai tiếng để biện hộ tự do, nhằm sắp xếp lại các điểm tranh cãi.Phía Quốc hội trước tiên đã chỉ ra những sai sót về mặt quy trình và tính vi phạm pháp luật của việc ban bố thiết quân luật. Việc Tổng thống điều động quân đội tới Quốc hội là một nỗ lực nhằm chiếm đóng Quốc hội. Thậm chí, Tổng thống còn chuẩn bị thành lập một "cơ quan lập pháp khẩn cấp", là vi phạm toàn diện Hiến pháp.Luật sư của phía Quốc hội quy kết lệnh thiết quân luật vừa rồi là một hành vi phá hủy trật tự Hiến pháp, gây tổn hại nghiêm trọng tới tính bền vững và ổn định của chế độ dân chủ cộng hòa.Về phần mình, luật sư của Tổng thống tập trung nhấn mạnh rằng việc ban bố thiết quân luật là chính đáng, nhằm thông báo về nguy cơ gian lận bầu cử, và việc Trung Quốc đang đe dọa an ninh Hàn Quốc bằng nhiều cách thức khác nhau. Đây là lệnh thiết quân luật hòa bình, nhằm hiệu triệu người dân trong thời gian ngắn.Cùng ngày, Tổng thống đã đến Tòa án Hiến pháp để tham dự phiên biện hộ thứ 9, nhưng sau đó lại quay trở về trại tạm giam Seoul do nhận thấy bản thân không cần đưa ra ý kiến trực tiếp tại phiên tòa, nên đã ủy thác cho luật sư đại diện.Mặt khác, Tòa án Hiến pháp quyết định vẫn tổ chức phiên biện hộ thứ 10, dự kiến diễn ra vào 2 giờ chiều ngày 20/2 theo đúng kế hoạch. Trước đó, ông Yoon đã đề nghị Tòa án dời lịch phiên biện hộ thứ 10 như trên với lý do phiên trù bị xét xử hình sự đầu tiên diễn ra vào 10 giờ sáng cùng ngày.Tuy nhiên, Tòa án Hiến pháp đã không chấp nhận đề nghị này, do hai phiên tòa cách nhau 4 tiếng, thêm vào đó Tòa đã ban lệnh áp giải Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Cho Ji-ho, đề nghị Viện Kiểm sát khu vực Đông Seoul thi hành lệnh để cưỡng chế ông này trình diện tại phiên biện hộ thứ 10. Trong thời gian qua, ông Cho đã liên tục không trình diện, lấy lý do là điều trị ung thư.Sau phiên biện hộ thứ 10, Tòa sẽ nghe các bên trình bày ý kiến lần cuối và họp Hội đồng toàn bộ thẩm phán. Theo đó, có thể Tòa án Hiến pháp sẽ ra phán quyết cuối cùng đối với Tổng thống vào khoảng trung tuần tháng 3.