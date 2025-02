Một tù binh Bắc Triều Tiên bị Ukraine bắt giữ tỏ ý muốn tới Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong bài phỏng vấn với báo Chosun của Hàn Quốc đăng tải ngày 19/2, một tù binh Bắc Triều Tiên họ Ri bị quân đội Ukraine bắt vào tháng trước đã bày tỏ mong muốn được tị nạn tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên một tù binh miền Bắc trong chiến tranh Nga-Ukraine xác nhận về ý định quy hàng Hàn Quốc.Người này cho biết bản thân mình trực thuộc Tổng cục Trinh sát Bắc Triều Tiên, và khai rằng trong thời gian được cử tới chiến trường Ukraine đã bị Bộ An ninh miền Bắc lừa rằng tất cả những người điều khiển máy bay không người lái của quân đội Ukraine đều là binh lính Hàn Quốc, nên đã tưởng mình đang chiến đấu với miền Nam.Binh lính này rời Bắc Triều Tiên vào đầu tháng 10 năm ngoái, được huấn luyện tại thành phố Vladivostok của Nga, sau đó tới tỉnh Kursk vào tầm trung tuần tháng 12, khi chiến sự đang diễn ra khốc liệt nhất. Người này được cử ra chiến trường từ ngày 5/1. Ba tháng trước khi tới Nga, Ri đã phải cắt đứt liên lạc với cha mẹ, gia đình cũng không hề hay biết về việc con mình được cử tới Nga.Binh lính này nghe nói rằng được cử tới Nga để "huấn luyện như du học sinh", không biết là phải tham chiến. Phải sau khi tới tỉnh Kursk, người này mới biết về việc sắp sửa ra chiến trường. Ngoài ra, Ri tiết lộ khi tham gia huấn luyện đã được học về drone, nhưng chỉ được học cách nấp khi có drone xuất hiện, chứ không được huấn luyện về cách bắn hạ drone trên chiến trường.Binh lính miền Bắc nói thêm, các đồng đội cùng đơn vị được cử tới đã hi sinh gần hết do các cuộc tấn công bằng drone và pháo của Ukraine, bản thân người này cũng từng bị trúng đạn và bị thương nghiêm trọng ở cằm và cánh tay. Ri cho rằng nếu chính quyền miền Bắc biết được thông tin mình bị bắt làm tù binh thì chắc chắn cha mẹ sẽ không thể sống yên ổn ở Bình Nhưỡng. Dù trở về quê hương thì cũng sẽ có rất nhiều khó khăn đang chờ đợi.Do tù binh miền Bắc đã trực tiếp tỏ ý quy hàng, nên dư luận đang quan tâm liệu Chính phủ Hàn Quốc có bắt đầu tham vấn với phía Ukraine hay không.Trước thông tin trên, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 19/2 đưa ra lập trường rằng Chính phủ Seoul sẽ cung cấp bảo hộ và hỗ trợ cần thiết trong trường hợp tù binh nói trên đề nghị được trao trả về Hàn Quốc.Quan chức này nhấn mạnh quân lính Bắc Triều Tiên cũng là công dân của Hàn Quốc xét theo Hiến pháp. Việc tôn trọng mong muốn cá nhân khi trao trả tù binh không chỉ phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế, mà còn không để họ trở về nơi có nguy cơ bị bức hại, trái với mong muốn cá nhân. Chính phủ Hàn Quốc đã truyền đạt lập trường trên cho phía Ukraine và sẽ tiếp tục tham vấn khi cần thiết.