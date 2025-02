Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát thành phố Changwon (tỉnh Nam Gyeonsgang) đã bàn giao cho Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul điều tra tiếp đối với nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun, cùng nghi ngờ vợ chồng Tổng thống Yoon Suk Yeol can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân.Được biết, Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul nhận định cần điều tra trước đối với Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee. Dự kiến các công tố viên sẽ sớm bắt đầu điều tra vợ chồng Tổng thống.Viện Kiểm giải thích dựa trên kết quả điều tra chiếc điện thoại của ông Myung Tae-kyun, đã xác định được phần nào về việc vợ chồng Tổng thống can thiệp vào quá trình tiến cử của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử Quốc hội và địa phương bổ sung năm 2022.Viện Kiểm sát cho biết quá trình giám định kỹ thuật số với chiếc điện thoại của ông Myung đã hoàn tất vào tuần trước. Tiếp theo, cơ quan công tố sẽ điều tra về nghi ngờ vợ chồng Tổng thống can thiệp vào quá trình tiến cử cựu nghị sĩ Kim Young-sun (đảng Sức mạnh quốc dân) theo sự nhờ vả từ ông Myung, và nghi ngờ Tổng thống đã được ông Myung cung cấp miễn phí kết quả thăm dò ý kiến chưa công bố khi đang tranh cử Tổng thống.Dựa trên lời khai của ông Myung rằng "đã gặp bà Kim trước cả Tổng thống", cùng việc nhân vật này thường xuyên liên lạc với bà Kim trong quá trình ông Yoon tranh cử Tổng thống và chia sẻ tài liệu thăm dò ý kiến chưa được công bố, Viện Kiểm sát nhận định phải tiến hành điều tra Đệ nhất phu nhân trước.