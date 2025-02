Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tổ chức phiên biện luận xét xử luận tội Thủ tướng

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 19/2 đã mở phiên biện luận xét xử luận tội Thủ tướng Han Duck-soo.Trong phiên xét xử, phía Quốc hội đã đưa ra 5 lý do để luận tội Thủ tướng Han. Đầu tiên, nhóm xúc tiến luận tội của Quốc hội cáo buộc ông Han đã không ngăn cản mà còn tiếp tay cho Tổng thống Yoon Suk Yeol dùng quyền phủ quyết các dự luật được Quốc hội thông qua, gồm dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan tới Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee; và đã không có phản ứng đặc biệt nào đối với việc ban bố thiết quân luật của ông Yoon.Ngoài ra, khi giữ vai trò Quyền Tổng thống, ông Han đã phối hợp với cựu Chủ tịch đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Han Dong-hoon để thực thi quyền lực mà không có cơ sở pháp lý sau khi lệnh thiết quân luật được bãi bỏ; từ chối bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Hiến pháp do Quốc hội đề cử; cũng như không đề cử công tố viên đặc biệt thường trực nhằm làm sáng tỏ hành vi nổi loạn. Tất cả những hành động này đều là vi hiến.Về phần mình, Thủ tướng Han lấy làm tiếc vì đã không thể trực tiếp ngăn chặn vụ thiết quân luật vào đêm ngày 3/12 năm ngoái. Tuy nhiên, ông Han nhấn mạnh không hề biết trước về vụ thiết quân luật, phủ nhận cáo buộc là đồng phạm trong âm mưu nổi loạn và khẳng định bản thân không phải chịu trách nhiệm pháp lý về vấn đề này.Thủ tướng Hàn Quốc cũng bác bỏ toàn bộ các lý do luận tội khác của Quốc hội. Ông Han lập luận rằng quyền phủ quyết các dự luật là đặc quyền của Tổng thống, và Quyền Tổng thống không phù hợp để bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Hiến pháp. Ông cũng giải thích việc phối hợp với đảng cầm quyền để điều hành đất nước chỉ nhằm mục đích đảm bảo sự ổn định của quốc gia.Sau khi kết thúc phiên tòa luận tội, Tòa án Hiến pháp đã tiếp tục xét xử vụ việc liên quan đến tính hợp pháp của số phiếu cần có để thông qua dự thảo luận tội Thủ tướng Han. Phiên biện luận cho hai vụ này đều đã kết thúc và Tòa án cho biết sẽ sớm ấn định ngày tuyên án cho cả hai vụ trên, dự kiến sớm là vào đầu tháng 3 tới.